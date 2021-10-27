裝可愛不輸人！穿上櫻桃小丸子、角落小夥伴聯名潮T一起賣萌

香港潮牌:CHOCOOLATE再次與高人氣日本療癒系Sumikkogurashi™ 角落小夥伴合作，呈現女裝及童裝印花圖案T恤等聯乘名系列。而由五月天主唱阿信成立的Stayreal則同樣二度和歷久不衰的《櫻桃小丸子》跨界，帶大家重返3年4班的快樂校園生活。

此次聯名，:CHOCOOLATE以多位主要角色包括白熊、炸豬排、貓咪、企鵝？、裹布、蜥蜴及水獺等角色為主軸，融入當紅的山系穿搭。再以粉紅、粉藍及粉黃等少女味十足的顔色貫穿。上一次合作，大受歡迎的造型連帽上衣，在這次則改以炸豬排及貓咪的設計，胸口位置配上炸豬排與炸蝦尾和貓咪的毛毛章，同款更備有童裝，能輕鬆打造親子裝。另外，系列另有一向受歡迎的印花圖案、多口袋T恤及假兩件衛衣十分也適合此刻天氣。同時，:CHOCOOLATE還加入了郊遊必備的漁夫帽及露營燈，還有帳幕造型布藝擺設，讓粉絲買到手軟。

今年三月STAYREAL首度與日本超人氣國民動畫《櫻桃小丸子》攜手合作，可愛又兼具潮流感的風格，成功創下熱議話題。所以冬天到來，STAYREAL再度推出櫻桃小丸子聯名創意服飾，全新陣容加入音樂班新同學「信仔」，而經典角色小丸子、花輪、小玉、野口、丸尾、永澤等，也穿上連帽外套展現校園的青春活力。還有小丸子的笑臉及結合STAYREAL logo的全新創作商品，輔以療癒色系堆疊出冬季陽光的溫柔感受，讓消費者感受小丸子知足樂天的魅力。

:CHOCOOLATE與角落小夥伴聯名系列針織背心2,299元。圖／I.T提供

STAYREAL與櫻桃小丸子聯名系列連帽上衣2,980元。圖／ STAYREAL提供

STAYREAL與櫻桃小丸子聯名系列拼接厚棉上衣2,080元。圖／ STAYREAL提供

:CHOCOOLATE與角落小夥伴聯名系列假兩件上衣２,559元。圖／I.T提供

STAYREAL與櫻桃小丸子聯名系列連帽上衣2,980元。圖／ STAYREAL提供

:CHOCOOLATE與角落小夥伴聯名系列多口袋T恤1,999元。圖／I.T提供

STAYREAL與櫻桃小丸子聯名系列厚棉上衣2,080元。圖／ STAYREAL提供

:CHOCOOLATE與角落小夥伴聯名系列漁夫帽1,999元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE與角落小夥伴聯名系列露營燈1,799元。圖／I.T提供