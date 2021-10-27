快訊

防疫高雄滿意第一 北市倒數 柯文哲：台灣驚奇之島

綠營誰挑戰台中二選區？黨內人士：這兩人出線機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶有堅果及梅子味 台灣第一個咖啡品種「台農1號」問世

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
經過10多年育種，農委會農試所育成台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」。記者彭宣雅／攝影
經過10多年育種，農委會農試所育成台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」。記者彭宣雅／攝影

經過10多年育種，農委會農試所育成台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」。「台農1號」可在中低海拔培育，品種強健，是台灣首度自行育成的咖啡品種；咖啡豆烘焙磨粉後經品評，分數達美國精品咖啡協會(SCAA)杯測量表80分以上「精品咖啡」等級，風味獨特，目前已經種植中，預計兩年後可正式上市。

育種者、嘉義農業試驗分所園藝系副研究員張淑芬表示，農試所功不可沒，從日據時代農復會時代就進行咖啡相關研究，成切前輩育種的歷程，覺得要更努力把台灣咖啡發揚光大。

台灣咖啡年消費額約800億元，每年進口咖啡豆高達3.6萬公噸。目前全台咖啡栽培面積1153公頃，生豆產量約1000公噸，產值約10億元，相較咖啡市場的熱絡需求，台灣咖啡還有很大發展空間。

「台農1號」咖啡喝起來具堅果香氣，還有點熟梅的味道，口感溫潤、不苦，在一般精品咖啡類型中頗為罕見。

農委會農試所長林學詩表示，台灣咖啡種植較多處，包括南投、嘉義、屏東跟台東，「台農1號」咖啡在今年7月5日取得植物品種權，其葉片是比一般的咖啡葉小，咖啡豆採收後，咖啡粉喝起來有溫和的果酸，有堅果的香味，喝起來味道非常飽滿，喉韻非常的好，餘韻很長，口感很優秀。

林學詩表示，「台農1號」咖啡的品種優勢是生長非常強勢，因為育種在我們的比較低海拔的地方所培育出來的，因此蠻適合台灣這個氣候；且產量高，產量是1.2倍，且用美國精品咖啡協會標準評量，可達80分以上，達到精品咖啡等級。

農試所表示，所裡研究咖啡已有百年歷史，台農1號植株對環境適應性良好，栽培管理相對容易。富含綠原酸的葉片搭配農試所研發的「優質咖啡葉茶製造技術」與「咖啡葉綠原酸萃取技術」，可製成保健茶飲及提供機能性產品的素材原料，提升咖啡副產品的附加價值。

經過10多年育種，農委會農試所育成台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」。記者彭宣雅／攝影
經過10多年育種，農委會農試所育成台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」。記者彭宣雅／攝影
台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」育種者、嘉義農業試驗分所園藝系副研究員張淑芬。記者彭宣雅／攝影
台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」育種者、嘉義農業試驗分所園藝系副研究員張淑芬。記者彭宣雅／攝影

咖啡 農委會 嘉義

延伸閱讀

虎頭埤風景區開放晨運時段 免門票入場與8景合照送咖啡

台灣100「暢飲世界＠台灣」南大附小從山到海的學習

台北／不限時咖啡廳！氣氛餐點到位木色藝文咖啡 激推這些美食

台南「烏山頭水庫」湖光山色盡收眼簾　再享日式和風午茶

相關新聞

帶有堅果及梅子味 台灣第一個咖啡品種「台農1號」問世

經過10多年育種，農委會農試所育成台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」。「台農1號」可在中低海拔培育，品種強健，是台灣首度...

10間必比登美食送進房！美侖商旅：11月30日起轉防疫旅館

美侖飯店集團齊下輕奢品牌「美侖商旅」今日宣布，將於11月30日起將70間客房轉作防疫旅館，每房每晚6千元起 (已含稅及服...

療癒系綠球坐排田園 遊客「被可愛到」爭相來虎尾打卡

雲林縣虎尾鎮三塊厝田間出現「超萌」奇景，一顆顆圓形球狀的芙蓉草「排排坐」與鄰近稻田相映，宛如復刻日本當紅的波波草綠景，獨...

從日常到生命最璀璨瞬間！海瑞溫斯頓珠寶刻畫愛的全貌

愛，是人類最珍貴的情感，也是高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）今年全新珠寶腕表Winston With...

臺韓合創音樂劇22首原創音樂饗宴 廣藝劇場No.5《徽因》四人套票85折起

「用自由將我們的未來開啟，為明天用盡全力，煙火般燦爛的女人──徽因」，由廣藝基金會與聯合文創聯合主辦的臺韓合創音樂劇，廣藝劇場No.5《徽因》11月12至14日將於臺中國家歌劇院公演四場，即日起至11月14日推出的《徽因》四人套票85折。

最幽默的雙鋼琴說唱音樂會「聲聲不息」本週澎湖開演

本週六即將於澎湖縣演藝廳演出的「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，是由旅台多年的美籍音樂系教授-范德騰與從小失明的天才鋼琴家-許哲誠聯手演出，這對廿多年的師生情誼，克服異國文化與視覺障礙雙重矛盾，將自己豐厚的生命故事，透過古典樂結合相聲，讓表演不僅是雙鋼琴演奏，也是兩人的生命對談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。