帶有堅果及梅子味 台灣第一個咖啡品種「台農1號」問世

經過10多年育種，農委會農試所育成台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」。「台農1號」可在中低海拔培育，品種強健，是台灣首度自行育成的咖啡品種；咖啡豆烘焙磨粉後經品評，分數達美國精品咖啡協會(SCAA)杯測量表80分以上「精品咖啡」等級，風味獨特，目前已經種植中，預計兩年後可正式上市。

育種者、嘉義農業試驗分所園藝系副研究員張淑芬表示，農試所功不可沒，從日據時代農復會時代就進行咖啡相關研究，成切前輩育種的歷程，覺得要更努力把台灣咖啡發揚光大。

台灣咖啡年消費額約800億元，每年進口咖啡豆高達3.6萬公噸。目前全台咖啡栽培面積1153公頃，生豆產量約1000公噸，產值約10億元，相較咖啡市場的熱絡需求，台灣咖啡還有很大發展空間。

「台農1號」咖啡喝起來具堅果香氣，還有點熟梅的味道，口感溫潤、不苦，在一般精品咖啡類型中頗為罕見。

農委會農試所長林學詩表示，台灣咖啡種植較多處，包括南投、嘉義、屏東跟台東，「台農1號」咖啡在今年7月5日取得植物品種權，其葉片是比一般的咖啡葉小，咖啡豆採收後，咖啡粉喝起來有溫和的果酸，有堅果的香味，喝起來味道非常飽滿，喉韻非常的好，餘韻很長，口感很優秀。

林學詩表示，「台農1號」咖啡的品種優勢是生長非常強勢，因為育種在我們的比較低海拔的地方所培育出來的，因此蠻適合台灣這個氣候；且產量高，產量是1.2倍，且用美國精品咖啡協會標準評量，可達80分以上，達到精品咖啡等級。