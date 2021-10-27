從日常到生命最璀璨瞬間！海瑞溫斯頓珠寶刻畫愛的全貌

愛，是人類最珍貴的情感，也是高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）今年全新珠寶腕表Winston With Love系列致敬的對象。海瑞溫斯頓以愛的四個英文字母LOVE出發，透過Light、Obesession、Vow、Eternity四個子系列刻畫愛情從相遇、熱戀、許下承諾、到永恆的4個階段，幻化各式繽紛活潑的彩色寶石，歌頌世上最動人的情感。

全新Winston With Love頂級珠寶系列鑑賞會自即日起至11月21日止假台北101海瑞溫斯頓專賣店舉辦，共有55件總價值逾10億的高級珠寶作品來台展出；其中39件Winston With Love的全新珠寶作品，設計從適合日常配戴的精緻小巧款式，到上千萬的頂級珠寶，表達愛隨時都陪伴在身邊的美好理念；同時，價位帶較為寬廣的新系列單品也為逐漸年輕化的珠寶收藏市場，提供入手「鑽石之王King of Diamonds」傳奇品牌的絕佳機會。

描繪愛情斷光石火瞬間的L- Winston Light子系列，包括Sparks與Brilliant Glow兩組不同的設計。前者以具象的火光捕捉怦然心動的瞬間，同樣設計的項鍊、耳環和戒指，備有紅碧璽、藍色丹泉石或橙色錳鋁榴石3種中央主石的款式供選擇。項鍊為主角的Brilliant Glow，以品牌經典的Cluster概念鑲嵌多種花式切割的鑽石，襯托中央垂墜的一枚3.97克拉豔彩（Fancy Instense）等級心形切割黃鑽，也是本次來台系列中單價較高的單品之一。

O - Winston Obsession的主題是熱戀階段。Dancing Flames兩套高級珠寶中，一組以緬甸鴿血紅紅寶石為主角，以現代的鑲嵌方式呈現瀑布般的形狀；另一組的主角則是紫色剛玉，其中戒指的水滴型切工紫色剛玉是來自馬達加斯加無燒的變色剛玉，在不同強度燈光下會呈現深藍到淺紫的色彩變化。這組設計也包括品牌少見的高級珠寶髮飾，狂野的火焰造型猶如鳳凰展翅。Flare立體耳環和戒指令人想起品牌Candy系列如糖果般討喜的雞尾酒戒指，其中一枚戒指主石為來自坦桑尼亞的2.35克拉變色剛玉，顔色會從紫藍色變到粉紫色。