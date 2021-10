從日常到生命最璀璨瞬間！海瑞溫斯頓珠寶刻畫愛的全貌

愛,是人類最珍貴的情感,也是高級珠寶品牌海瑞溫斯頓(Harry Winston)今年全新珠寶腕表Winston With Love系列致敬的對象。海瑞溫斯頓以愛的四個英文字母LOVE出發,透過Light、Obesession、Vow、Eternity四個子系列刻畫愛情從相遇、熱戀、許下承諾、到永恆的4個階段,幻化各式繽紛活潑的彩色寶石,歌頌世上最動人的情感。

全新Winston With Love頂級珠寶系列鑑賞會自即日起至11月21日止假台北101海瑞溫斯頓專賣店舉辦,共有55件總價值逾10億的高級珠寶作品來台展出;其中39件Winston With Love的全新珠寶作品,設計從適合日常配戴的精緻小巧款式,到上千萬的頂級珠寶,表達愛隨時都陪伴在身邊的美好理念;同時,價位帶較為寬廣的新系列單品也為逐漸年輕化的珠寶收藏市場,提供入手「鑽石之王King of Diamonds」傳奇品牌的絕佳機會。

描繪愛情斷光石火瞬間的L- Winston Light子系列,包括Sparks與Brilliant Glow兩組不同的設計。前者以具象的火光捕捉怦然心動的瞬間,同樣設計的項鍊、耳環和戒指,備有紅碧璽、藍色丹泉石或橙色錳鋁榴石3種中央主石的款式供選擇。項鍊為主角的Brilliant Glow,以品牌經典的Cluster概念鑲嵌多種花式切割的鑽石,襯托中央垂墜的一枚3.97克拉豔彩(Fancy Instense)等級心形切割黃鑽,也是本次來台系列中單價較高的單品之一。

O - Winston Obsession的主題是熱戀階段。Dancing Flames兩套高級珠寶中,一組以緬甸鴿血紅紅寶石為主角,以現代的鑲嵌方式呈現瀑布般的形狀;另一組的主角則是紫色剛玉,其中戒指的水滴型切工紫色剛玉是來自馬達加斯加無燒的變色剛玉,在不同強度燈光下會呈現深藍到淺紫的色彩變化。這組設計也包括品牌少見的高級珠寶髮飾,狂野的火焰造型猶如鳳凰展翅。Flare立體耳環和戒指令人想起品牌Candy系列如糖果般討喜的雞尾酒戒指,其中一枚戒指主石為來自坦桑尼亞的2.35克拉變色剛玉,顔色會從紫藍色變到粉紫色。