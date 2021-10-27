從日常到生命最璀璨瞬間！海瑞溫斯頓珠寶刻畫愛的全貌
愛，是人類最珍貴的情感，也是高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）今年全新珠寶腕表Winston With Love系列致敬的對象。海瑞溫斯頓以愛的四個英文字母LOVE出發，透過Light、Obesession、Vow、Eternity四個子系列刻畫愛情從相遇、熱戀、許下承諾、到永恆的4個階段，幻化各式繽紛活潑的彩色寶石，歌頌世上最動人的情感。
全新Winston With Love頂級珠寶系列鑑賞會自即日起至11月21日止假台北101海瑞溫斯頓專賣店舉辦，共有55件總價值逾10億的高級珠寶作品來台展出；其中39件Winston With Love的全新珠寶作品，設計從適合日常配戴的精緻小巧款式，到上千萬的頂級珠寶，表達愛隨時都陪伴在身邊的美好理念；同時，價位帶較為寬廣的新系列單品也為逐漸年輕化的珠寶收藏市場，提供入手「鑽石之王King of Diamonds」傳奇品牌的絕佳機會。
描繪愛情斷光石火瞬間的L- Winston Light子系列，包括Sparks與Brilliant Glow兩組不同的設計。前者以具象的火光捕捉怦然心動的瞬間，同樣設計的項鍊、耳環和戒指，備有紅碧璽、藍色丹泉石或橙色錳鋁榴石3種中央主石的款式供選擇。項鍊為主角的Brilliant Glow，以品牌經典的Cluster概念鑲嵌多種花式切割的鑽石，襯托中央垂墜的一枚3.97克拉豔彩（Fancy Instense）等級心形切割黃鑽，也是本次來台系列中單價較高的單品之一。
O - Winston Obsession的主題是熱戀階段。Dancing Flames兩套高級珠寶中，一組以緬甸鴿血紅紅寶石為主角，以現代的鑲嵌方式呈現瀑布般的形狀；另一組的主角則是紫色剛玉，其中戒指的水滴型切工紫色剛玉是來自馬達加斯加無燒的變色剛玉，在不同強度燈光下會呈現深藍到淺紫的色彩變化。這組設計也包括品牌少見的高級珠寶髮飾，狂野的火焰造型猶如鳳凰展翅。Flare立體耳環和戒指令人想起品牌Candy系列如糖果般討喜的雞尾酒戒指，其中一枚戒指主石為來自坦桑尼亞的2.35克拉變色剛玉，顔色會從紫藍色變到粉紫色。
當愛情許下承諾誓言、邁向永恆的階段，海瑞溫斯頓以心形做為主要設計元素。V - Winston Vow子系列，以軌道式鑲嵌的梯形鑽石勾勒出愛心圖愛，左右各半顆半心的不對稱耳環更有找到另一半的寓意。E - Winston Eternal子系列則以鮮豔的紅寶石為主角，Sweet Heart套組以白鑽愛心與紅寶石愛心緞帶纏繞中央的馬眼形與水滴形切割紅寶石主石，Endless Love套組則以溫斯頓的經典設計為藍本，透過旋轉的線條，將鑽石和紅寶石交織成華麗的珠寶，如永不分離的愛。
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