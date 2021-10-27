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10間必比登美食送進房！美侖商旅：11月30日起轉防疫旅館
美侖飯店集團齊下輕奢品牌「美侖商旅」今日宣布，將於11月30日起將70間客房轉作防疫旅館，每房每晚6千元起（已含稅及服務費），其中，包含三餐的星級餐點方案，還攜手鼎泰豐、天下三絕、阿城鵝肉、欣葉台菜、江戶川、點水樓等10間米其林必比登餐廳合作，讓旅客在隔離期間「食刻」充滿驚喜。
2019年開幕的美侖商旅，位於台北市松江南京地段優越，耗資7億歷時4年建成，全館共有6種房型、70間客房，每間客房都擁有獨立可開啟的陽台與大片落地窗，採光良好外，也可在專屬獨立陽台發懶放鬆；客房內設有乾濕分離衛浴空間，以及客房內專屬Nespresso膠囊咖啡機、JBL無線藍芽立體音響、Panasonic 49吋4K智慧液晶電視等設備。另首創24小時真人線上貼心防疫管家服務，可隨時為住客解決所有問題。此外，也提供Johnson專業健身器材，在入住期間可選購使用。
飯店位於一樓的CAFE49全日餐廳仍持續對外正常營運，餐飲出入口及動線與客房樓面完全分流。
美侖商旅因應轉型即日起推出「Your Home in Taipei」專案限時優惠，11月30日(二)至12月15日(三)期間入住，皆可享每房每晚5千元起的優惠價格，等同入住15天總計可省下1萬5千元不等。專案優惠限量5間。
轉型前，也有住房優惠。原價6,999元的「食宿雙饗」專案，特價4,999元起(已含稅及服務費)，可享有主廚特製的龍蝦套餐兩客及翌日早餐，專案每天限量5間，優惠到11月底。平日周日至周四入住加碼延後退房至下午2點，此專案不分平假日，且適用五倍券及國旅券。
美侖商旅PARKVIEW TAIPEI
官網：https://www.parkviewtaipei.com/
地址：台北市中山區吉林路49號
電話：02-2531-3535
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