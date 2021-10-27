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看老店變潮店！到香港西九龍焚香飲茶 細賞傳統好工藝

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
香港人認為中式婚服更能代表對父母的敬意，而且精緻貼身的剪裁也更能襯托出新娘美麗的身形。圖／冠南華提供
香港人認為中式婚服更能代表對父母的敬意，而且精緻貼身的剪裁也更能襯托出新娘美麗的身形。圖／冠南華提供

「傳統工藝在香港社會中，扮演著非常重要的角色」，先達繡花鞋第三代經營者Miru這麼說，「尤其在西九龍地區，還保留著許多傳統工藝，並賦予創新元素」。她所經營的繡花鞋也從傳統來到現代，成為各種時尚百搭的款式。除此，還有碩果僅存的百年老店「祥盛檀香扇莊」、60年經驗傳承的冠南華裙褂，這些傳統與創意，都在西九龍。

西九龍老店多，不少人形容「吊扇、地磚及卡座，搭配港式茶餐廳美食，一坐下彷彿穿越至50年代的香港」。這裡也是眾多香港傳統工藝的發源地，至今還有不少匠人聚居於此，百年老店隱於巷弄，傳統職人手藝注入年輕靈魂、復古新生，成為在地人和旅客愛不釋手的文創商品。

●先達 手工繡花鞋變潮變時尚

其中，「先達繡花鞋」就是其一。過往老奶奶們喜愛的手工繡花鞋，在進入機器製鞋的消費年代後式微，只剩下少數幾間老店苦撐，年輕的Miru不願放棄如此美好的工藝，一肩扛起了傳承60年的家族事業；她從小跟著奶奶學刺繡、隨爺爺學造鞋，父親接手經營時她就能獨當一面製鞋，連父母都不熟稔的工藝技術，只有她盡得祖父母真傳。

學設計出身的她，更以現代設計切入，將一雙好鞋應具備的防滑、便利、易穿搭等現代需求融入改良，甚至在傳統花鳥瑞獸圖案外，也添入時下受歡迎的貓狗插畫，開發平底鞋、高跟鞋款式，在Instagram分享繡花鞋與時裝穿搭方式。因為傳統工藝結合現代花式，反倒成了另一股新時尚。她說，「刺繡是繡花鞋的靈魂，每個圖案都有其寓意，透過挑鞋過程的溝通，也能讓消費者更認識香港歷史」。

●冠南華 一針一線串起新嫁衣

除了傳統繡花鞋翻玩現代元素，西九龍還可見到一針一線手工織起的中式傳統嫁衣。對於台灣人來說，經常可以在港片看到結婚的場景，新娘總會穿著一套中式的禮服拍照或敬酒，這和台灣的習俗很不一樣。百年香港裙褂老字號「冠南華」店主林卓怡就說，主要是香港人認為中式婚服更能代表對父母的敬意，而且精緻貼身的剪裁也更能襯托出新娘美麗的身形。

傳承三代的冠南華並不是香港唯一的老店，但卻是至今仍堅持由老師傅一針一線、遵循三百多道工序、數月才能獨立完成的裙掛，冠南華幾乎是所有香港女明星大婚時指定的裙掛品牌。林卓怡認為，香港人很注重傳統刺繡的裙掛業，也有愈來愈多的人願意將這個傳統帶出去，分享給其他國家的華人。

冠南華至今仍堅持採用法國進口的金銀線及日本緞製作，由頂級刺繡師傅手工刺繡，每一件裙褂的圖案對稱而流暢，龍鳳花鳥的彩線與金銀線數十年如一日，正如同彌敦道上冠南華的老式霓虹燈招牌般，是香港新娘們最美的期待。「婚紗可以千變萬化，但裙褂當然是傳統的好」，已有百年歷史的冠南華，也特設獨立婚紗區，提供婚紗、禮服、旗袍等租借服務，一站式滿足新人的婚禮要求，是傳統工藝融入創新元素的最佳代表。

●祥盛 「檀香」也成新潮文化

西九龍的老店，在傳統之中又各有新變化。入店即嗅到檀香香氣的「祥盛檀香扇莊」第二代主理人羅業強說，現在有愈來愈多的年輕人會進店內聊天，我們焚香飲茶逐漸成為好友，「這樣可讓更多人了解，如何透過藝術與文化調劑生活」。

走進祥盛檀香扇莊，才明白記憶中工藝精湛、木質精美、可代代相傳的檀香扇幾乎已經成為絕響，因老師傅們陸續退休，機械切割的檀香扇已沒有工藝的珍藏價值。

祥盛至今仍堅持只用上好原料製作檀香產品，「因為香好不好，一聞就知道，絕對無法矇混過關」，加上熟客幾乎是代代相傳，祥盛檀香扇莊守著最後的珍貴手雕香扇與品香之道，為現代人繼續燃一縷舒心清香。

繡花鞋圖案樣式更現代。本報資料照片
繡花鞋圖案樣式更現代。本報資料照片
先達繡花鞋由年輕的Miru接棒。本報資料照片
先達繡花鞋由年輕的Miru接棒。本報資料照片
香港西九龍有許多百年老店隱於巷弄，傳統職人手藝注入年輕靈魂、復古新生，成為在地人和旅客愛不釋手的文創商品。本報資料照片
香港西九龍有許多百年老店隱於巷弄，傳統職人手藝注入年輕靈魂、復古新生，成為在地人和旅客愛不釋手的文創商品。本報資料照片
祥盛檀香扇莊代代相傳，堅守傳統工藝。本報資料照片
祥盛檀香扇莊代代相傳，堅守傳統工藝。本報資料照片
一針一線織起的新嫁衣，充滿著祝福心意。本報資料照片
一針一線織起的新嫁衣，充滿著祝福心意。本報資料照片
「祥盛檀香扇莊」第二代主理人羅業強。本報資料照片
「祥盛檀香扇莊」第二代主理人羅業強。本報資料照片
傳承三代的冠南華主理人林卓怡。本報資料照片
傳承三代的冠南華主理人林卓怡。本報資料照片
冠南華至今仍堅持採用法國進口的金銀線及日本緞製作，由頂級刺繡師傅手工刺繡，每一件裙褂的圖案對稱而流暢。圖／冠南華提供
冠南華至今仍堅持採用法國進口的金銀線及日本緞製作，由頂級刺繡師傅手工刺繡，每一件裙褂的圖案對稱而流暢。圖／冠南華提供
一把工藝精湛、木質精美、可代代相傳的檀香扇幾乎已經成為絕響。本報資料照片
一把工藝精湛、木質精美、可代代相傳的檀香扇幾乎已經成為絕響。本報資料照片
一把工藝精湛、木質精美、可代代相傳的檀香扇幾乎已經成為絕響。本報資料照片
一把工藝精湛、木質精美、可代代相傳的檀香扇幾乎已經成為絕響。本報資料照片
香港人認為中式婚服更能代表對父母的敬意，而且精緻貼身的剪裁也更能襯托出新娘美麗的身形。圖／冠南華提供
香港人認為中式婚服更能代表對父母的敬意，而且精緻貼身的剪裁也更能襯托出新娘美麗的身形。圖／冠南華提供

香港 婚紗

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