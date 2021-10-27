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POYA Buy寶雅線上買「雙11心動購物節」人氣爆品1折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
1028初嫩彈潤美唇組（花顏唇語霧萃唇膏＆山茶花精萃護唇膏），POYA Buy寶雅線上買「雙11心動購物節」限時特價50元，11月7日中午12點開搶。圖／POYA寶雅提供
1028初嫩彈潤美唇組（花顏唇語霧萃唇膏＆山茶花精萃護唇膏），POYA Buy寶雅線上買「雙11心動購物節」限時特價50元，11月7日中午12點開搶。圖／POYA寶雅提供

迎接一年一度的雙11購物節，「POYA Buy寶雅線上買」推出一系列瘋搶主題活動，全站今天（10月27日）起提前開跑「雙11心動購物節」，11月11日至11月14日限時4天單筆消費不限金額可享門市取貨免運，更推出多款人氣爆品1折起、下單就有機會抽到面膜組一年份、限時整點瘋搶1折起、99元爆品等，11月1日至11月10日共天天都有精選主題日，活動期間消費不限金額可享最高會員點數11倍送。

POYA Buy寶雅線上買「雙11心動購物節」即日起至11月14日推出整點限時限量搶購，活動期間每天中午12點限時開賣下殺99元的POYA寶雅秒殺人氣商品、1折起的超夯破盤商品等，更搭配指定時段大方撒出會員點數2倍、5倍、最高11倍點數大放送。

POYA Buy寶雅線上買「雙11心動購物節」針對愛美女性推出眾多人氣商品限時限量破盤價，包括「未來美EX8分鐘PLUS升級保濕面膜4入」限時特價99元，10月30日中午12點開搶；「1028初嫩彈潤美唇組（花顏唇語霧萃唇膏＆山茶花精萃護唇膏）」限時特價50元，11月7日中午12點開搶。下單還有機會抽到iPhone13、iPad、購物消費整單由POYA寶雅買單等好禮。

此外，主攻複合式居家用品及DIY修繕五金的「寶家線上買」11月1日至11月11日推出「居家五金核心限定主題日」，消費任一件主題日商品就有機會將不沾平底鍋帶回家，限量共抽出111名，還有天天歡樂慶主題商品價格下殺、下單結帳不限金額再享88折等優惠，11月11日一日限購「西華神盾不沾炒鍋28cm」千元有找。

圓款小矮凳，「寶家線上買」限時破盤價買一送一特價499元。圖／寶家線上買提供
圓款小矮凳，「寶家線上買」限時破盤價買一送一特價499元。圖／寶家線上買提供
未來美EX8分鐘PLUS升級保濕面膜4入，POYA Buy寶雅線上買「雙11心動購物節」限時特價99元，10月30日中午12點開搶。圖／POYA寶雅提供
未來美EX8分鐘PLUS升級保濕面膜4入，POYA Buy寶雅線上買「雙11心動購物節」限時特價99元，10月30日中午12點開搶。圖／POYA寶雅提供

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