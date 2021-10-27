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鬼鬼搶先穿小CK聯名款示範換季穿搭 擄獲温貞菱心直呼「都喜歡瘋掉！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供
鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供

繼與KOL莫莉合作，推出叫好又叫座的熱賣款之後，來自新加坡被網友暱稱小CK的Charles & Keith再度與網紅大饅大力自創的服飾品牌mouggan聯名。並找來鬼鬼吳映潔示範換季甜美氣質穿搭，系列形象照曝光後，連《斯卡羅》温貞菱也被圈粉，直呼「都喜歡瘋掉！」

今年8月，Charles & Keith首度和KOL合作，當時找來莫莉聯名，雖然因為設計細節的認知與網友不相同，引起熱烈討論，但最終上市後還是讓雙方粉絲都埋單，銷售成績不俗。因此，讓Charles & Keith決定在冬季來臨前，選擇與網紅大饅大力自創的服飾品牌mouggan合作，推出第二次聯名系列袋包、鞋履等配件。而且為了這次合作，Charles & Keith還請來「鬼鬼」吳映潔拍攝形象大片，透過她自然又帶點甜美的風格，來詮釋聯名的四款鞋子與包包。訊息亦一曝光後，連女星温貞菱也驚呼「都喜歡瘋掉！」說明她對這系列亦非常期待。

Charles & Keith與mouggan聯名系列訊息曝光，連温貞菱也驚呼「都喜歡瘋掉！」。圖／摘自instagram
Charles & Keith與mouggan聯名系列訊息曝光，連温貞菱也驚呼「都喜歡瘋掉！」。圖／摘自instagram

mouggan擅長寬鬆剪裁的中性服飾，因此形象照裡就可見到鬼鬼身穿百搭針織衫結合這幾季最受歡迎的厚底溝紋鞋底靴及柔軟手提包。或是招牌的洋裝外罩長版西裝外套、運用方頭牛津鞋及腋下包搭出大器時髦的氣場。同色系襯衫套裝以方頭粗跟襪靴與拉鍊小方包，帶出身處街頭的輕鬆率性。全系列聯名鞋包取材自 秋冬服裝主色系，包含粉紫、代表品牌色的奶茶棕、松露褐與米杏色調，提供厚底靴、襪靴及紳士鞋等款式，皆帶有打印聯名Logo皮標，預計11月1日開始販售。

鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供
鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供

鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供
鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供

鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供
鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供

鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供
鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供

鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供
鬼鬼吳映潔示範Charles & Keith與mouggan聯名系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與mouggan聯名系列扭結提柄軟包1,690元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith與mouggan聯名系列扭結提柄軟包1,690元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與mouggan聯名系列厚底切爾西短靴2,490元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith與mouggan聯名系列厚底切爾西短靴2,490元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與mouggan聯名系列金釦梯形肩背包2,090元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith與mouggan聯名系列金釦梯形肩背包2,090元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與mouggan聯名系列拼接粗跟襪靴2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith與mouggan聯名系列拼接粗跟襪靴2,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與mouggan聯名系列雙向拉鍊小方包1,790元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith與mouggan聯名系列雙向拉鍊小方包1,790元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與mouggan聯名系列鉚釘拼接水桶包2,390元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith與mouggan聯名系列鉚釘拼接水桶包2,390元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與mouggan聯名系列寬鞋帶厚底軍靴2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith與mouggan聯名系列寬鞋帶厚底軍靴2,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與mouggan聯名系列厚底紳士鞋1,990元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith與mouggan聯名系列厚底紳士鞋1,990元。圖／Charles & Keith提供

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