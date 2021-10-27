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裘莉的接髮長短不一 網熱議：「髮型師該被炒魷魚！」

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
安潔莉娜裘莉日前在第16屆羅馬電影節舉辦的《永恆族》首映會上，因為沒有接好的髮型引發網友熱議。圖／摘自twitter
安潔莉娜裘莉日前在第16屆羅馬電影節舉辦的《永恆族》首映會上，因為沒有接好的髮型引發網友熱議。圖／摘自twitter

好萊塢女星安潔莉娜裘莉最近忙著宣傳新片《永恆族（Eternals）》，她的各種紅毯造型自然也成為觀眾矚目的焦點。不過日前在第16屆羅馬電影節舉辦的《永恆族》首映會上，她的髮型反而變成當晚的主角，引起網友熱議，到底發生什麼事？

原來，裘莉當天是採取接髮造型搭配一身VERSACE高級訂製服，但是她的真假髮界線沒有處理好，一轉身非常明顯可以觀察到真髮和假髮的「分水嶺」。照片一曝光，網友在twitter上議論紛紛，有人說：「我不知道是誰把她頭髮弄成這樣，但她應該要炒他魷魚。」也有人說髮型師應該是喝醉了，更有人開玩笑表示：「她的髮型師應該是珍妮佛安尼斯頓的好朋友。」雖然近期時尚界流行前短後長的「公主切」髮型，但裘莉這次這種意外打造長短不一「裘莉切」，怎麼看還是很奇怪。

其實這不是裘莉第一次在公開場合發生妝髮失誤的情況，2014年她也曾在電影宣傳活動上，被拍到臉上疑似有「麵粉」的照片。當時化妝師疑似是下手過重，將一種女星常使用的半透明修容蜜粉刷了太多在裘莉臉上，這種粉裡的二氧化矽成分會大量反射光線，在加上在公開場合無法控制來自各種角度的攝影機閃光燈，無法避開不佳的光線問題，所以才會產生這樣的情況。

2014年裘莉也曾在電影宣傳活動上，被拍到臉上疑似有「麵粉」的妝容失誤照片。圖／達志影像
2014年裘莉也曾在電影宣傳活動上，被拍到臉上疑似有「麵粉」的妝容失誤照片。圖／達志影像
安潔莉娜裘莉日前在第16屆羅馬電影節舉辦的《永恆族》首映會上，因為沒有接好的髮型引發網友熱議。圖／VERSACE提供
安潔莉娜裘莉日前在第16屆羅馬電影節舉辦的《永恆族》首映會上，因為沒有接好的髮型引發網友熱議。圖／VERSACE提供
安潔莉娜裘莉日前在第16屆羅馬電影節舉辦的《永恆族》首映會上，因為沒有接好的髮型引發網友熱議。圖／VERSACE提供、摘自twitter
安潔莉娜裘莉日前在第16屆羅馬電影節舉辦的《永恆族》首映會上，因為沒有接好的髮型引發網友熱議。圖／VERSACE提供、摘自twitter

髮型

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