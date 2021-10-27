裘莉的接髮長短不一 網熱議：「髮型師該被炒魷魚！」

好萊塢女星安潔莉娜裘莉最近忙著宣傳新片《永恆族（Eternals）》，她的各種紅毯造型自然也成為觀眾矚目的焦點。不過日前在第16屆羅馬電影節舉辦的《永恆族》首映會上，她的髮型反而變成當晚的主角，引起網友熱議，到底發生什麼事？

原來，裘莉當天是採取接髮造型搭配一身VERSACE高級訂製服，但是她的真假髮界線沒有處理好，一轉身非常明顯可以觀察到真髮和假髮的「分水嶺」。照片一曝光，網友在twitter上議論紛紛，有人說：「我不知道是誰把她頭髮弄成這樣，但她應該要炒他魷魚。」也有人說髮型師應該是喝醉了，更有人開玩笑表示：「她的髮型師應該是珍妮佛安尼斯頓的好朋友。」雖然近期時尚界流行前短後長的「公主切」髮型，但裘莉這次這種意外打造長短不一「裘莉切」，怎麼看還是很奇怪。