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新竹光臨藝術節林智堅開箱 客家團扇、油紙傘變身

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
作品「落水唷」展現油紙傘意象，也像植物花葉。圖／新竹市府提供
作品「落水唷」展現油紙傘意象，也像植物花葉。圖／新竹市府提供

2021新竹光臨藝術節壓軸展演，護城河綠帶有兩大靜態燈區，繼昨公開的護城河燈區，市長林智堅今開箱「文化燈區」，其中，作品「善之樹」由知名建築師甘銘源與400名市民合力，將個別製作獨一無二的客家竹團扇集結而成4座大樹，一路往天空綻放成絕美樹花。另有藝術家范承宗打造超巨大客家油紙傘「落水唷」，像花又像傘，裡面還有休憩桌椅，坐在其中抬頭就可見壯觀的傘架構。

林智堅表示，護城河燈區結合生態與新竹在地意象，文化燈區則邀請原住民、新住民與客家文化族群藝術家創作，展現多元族群匯聚新竹的和諧氛圍。其中，客家文化作品在北大公園，文化公園是原住民族文化作品，東大飛行公園是新住民文化作品，每晚6點至10點準時點亮。

文化燈區中，甘銘源創作的「善之樹」，專精在地建材竹子的他邀請竹市建功國小、在地社團代表及市民約400人，將每個人製作的客家竹團扇集結而成「善之樹」，由下往上擴散的扇面如花般往天空綻放。甘銘源說，「扇」與「善」同音，盼集結眾力展現善的能量，為新竹城增添活力，也象徵全民共同面對疫情的團結。

藝術家范承宗則將象徵緣分與圓滿的客家「油紙傘」解構、複製與重組，打造一頂大型戶外帳篷，作品「落水唷」展現油紙傘意象，也像植物花葉，展期結束後，落水唷將留置北大公園，持續為人們撐起一座遮風避雨的處所。

最後是機器人造實驗室（ROSO x ROLA）主持人王識源與盛郁庭，兩人觀察客家傳統料理「米篩目」製作過程，以機械手臂與3D列印技術打造作品「目流」，透過層層疊加、深淺交錯的流線光影，重現米篩目在湯水中輕盈浮動的樣態，是傳統與科技的跨界演出，觀賞時更可感受到光影投射的變幻。

原民文化作品其一由國際知名排灣族服裝設計師沙布喇・安德烈（Sabra Andre），運用數位印花機能布材與鋼鐵合金管材，打造「如鑽石般的晶亮Shine like a diamond」，數座幾何三角形體仿造鑽石形狀，搭配光雕投影與原民特色花布，頂部還有散發七彩光芒的心輪，浪漫兼具科幻時尚。

其二由噶瑪蘭族藝術家杜瓦克•都耀（Tuwak • Tuyaw）與陳淑燕，攜手打造「Lima島嶼海洋」，使用噶瑪蘭族Sanku竹藤編魚筌、樹皮布、草木染、手造紙等古老手藝和在地素材，有如海浪、島嶼的造型，還有立起的航行竹帆，將作品周遭幻化成一片汪洋，在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。

作品「善之樹」由知名建築師甘銘源與400名市民合力，將個別製作獨一無二的客家竹團扇集結而成4座大樹，一路往天空綻放成絕美樹花。圖／新竹市府提供
作品「善之樹」由知名建築師甘銘源與400名市民合力，將個別製作獨一無二的客家竹團扇集結而成4座大樹，一路往天空綻放成絕美樹花。圖／新竹市府提供
國際知名排灣族服裝設計師沙布喇・安德烈（Sabra Andre），運用數位印花機能布材與鋼鐵合金管材，打造「如鑽石般的晶亮Shine like a diamond」作品。圖／新竹市府提供
國際知名排灣族服裝設計師沙布喇・安德烈（Sabra Andre），運用數位印花機能布材與鋼鐵合金管材，打造「如鑽石般的晶亮Shine like a diamond」作品。圖／新竹市府提供
作品「落水唷」展現油紙傘意象，也像植物花葉。圖／新竹市府提供
作品「落水唷」展現油紙傘意象，也像植物花葉。圖／新竹市府提供

新竹 藝術家 鑽石

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