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高CP值抗老！開架小黑瓶加碼升級、雅芳小粉金逆齡
隨著氣溫降低，許多人肌膚變得乾燥，可能容易產生細紋與肌膚老化，這時候更要重視抗老保養。想要有高CP值保養，就得選對保養品，被暱稱為「開架小黑瓶」的巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華，推出全新升級版，讓肌膚亮出來；AVON則推出暱稱小粉金的新活超能精華，加入玻提諾結合菸鹼醯胺的高濃度精華，主打改善膚況。
巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華在上市後，亞洲賣出數百萬瓶，終於等到全新升級，結合比菲德氏菌與S.F.E二裂酵母，讓肌膚提升修護力，並改善暗沈、粗糙等肌膚問題，強化的酵素保養，使用後能感受肌膚膨潤，比菲德氏菌可強化老廢角質代謝，號稱比擬專櫃級精華。
雅芳則是以獨家專利的高濃度玻提諾、高穩定度的菸鹼醯胺，打造出新活超能精華，能夠活化肌膚，且專利成分還拿下2021年美國愛迪生獎（Edison Award）的創新保養品類銀獎。至於菸鹼醯胺是目前防護保養的新寵成分，穩定度高好吸收，特別適合秋冬保養，讓肌膚舒緩抗老，改善膚況的不穩定。
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