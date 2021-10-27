高CP值抗老！開架小黑瓶加碼升級、雅芳小粉金逆齡

隨著氣溫降低，許多人肌膚變得乾燥，可能容易產生細紋與肌膚老化，這時候更要重視抗老保養。想要有高CP值保養，就得選對保養品，被暱稱為「開架小黑瓶」的巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華，推出全新升級版，讓肌膚亮出來；AVON則推出暱稱小粉金的新活超能精華，加入玻提諾結合菸鹼醯胺的高濃度精華，主打改善膚況。

巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華在上市後，亞洲賣出數百萬瓶，終於等到全新升級，結合比菲德氏菌與S.F.E二裂酵母，讓肌膚提升修護力，並改善暗沈、粗糙等肌膚問題，強化的酵素保養，使用後能感受肌膚膨潤，比菲德氏菌可強化老廢角質代謝，號稱比擬專櫃級精華。