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私下是帥氣中性風 「龐德女郎」蕾雅瑟杜的短髮好時尚

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在同樣萬眾矚目的電影《法蘭西特派週報》首映會上，蕾雅瑟杜換上另一件出自LV 2022早春女裝系列的服裝，可愛的中性制服look超有書卷氣息。圖／LV提供
在同樣萬眾矚目的電影《法蘭西特派週報》首映會上，蕾雅瑟杜換上另一件出自LV 2022早春女裝系列的服裝，可愛的中性制服look超有書卷氣息。圖／LV提供

現正熱映中的《007 生死交戰》（No Time To Die），因為是現任龐德丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的最終章之作而格外受到關注，龐德女郎更是在2015年《007：惡魔四伏》就登場的蕾雅瑟杜（Léa Seydoux），是首位龐德系列電影中接連兩集都出現的龐德女郎之外，更陪伴丹尼爾演完最後一部龐德電影，在大銀幕上留下許多迷人身影。有別於在電影中優雅知性的形象，她近來在宣傳活動上都以俐落的短髮造型現身，帥氣模樣完全呈現出另一種搶眼風格。

身為路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）代言人，蕾雅瑟杜的穿搭當然都是以LV為主。先是在倫敦的首映會上，她以一席訂製絲質披肩水晶亮片刺繡洋裝現身，這件禮服主打柔美垂墜混搭霸氣隆重感，很有女神風範，而且胸前的挖空繞頸設計，也展現出性感風情。

接著在第59屆紐約電影節The French Dispatch電影首映會上，她又換上LV 2022早春秀款套裝，盔甲、軍裝風的設計，讓她像個帥氣小男孩。而在同樣萬眾矚目的電影《法蘭西特派週報》 (The French Dispatch)首映會上，她又換上另一件出自LV 2022早春女裝系列的服裝，這次是以條紋襯衫搭配60年代復古風雙口袋洋裝，再配上長靴，可愛的中性制服look超有書卷氣息。

在第59屆紐約電影節The French Dispatch電影首映會上，蕾雅瑟杜換上LV 2022早春秀款套裝，盔甲、軍裝風的設計，讓她像個帥氣小男孩。圖／LV提供
在第59屆紐約電影節The French Dispatch電影首映會上，蕾雅瑟杜換上LV 2022早春秀款套裝，盔甲、軍裝風的設計，讓她像個帥氣小男孩。圖／LV提供
蕾雅瑟杜是首位連莊的龐德女郎。圖／UIP提供
蕾雅瑟杜是首位連莊的龐德女郎。圖／UIP提供
有別於在電影中優雅知性的形象，蕾雅瑟杜近來在宣傳活動上都以俐落的短髮造型現身，帥氣模樣完全呈現出另一種搶眼風格。圖／UIP、LV提供
有別於在電影中優雅知性的形象，蕾雅瑟杜近來在宣傳活動上都以俐落的短髮造型現身，帥氣模樣完全呈現出另一種搶眼風格。圖／UIP、LV提供
蕾雅瑟杜是首位連莊的龐德女郎。圖／UIP提供
蕾雅瑟杜是首位連莊的龐德女郎。圖／UIP提供
蕾雅瑟杜是首位連莊的龐德女郎。圖／UIP提供
蕾雅瑟杜是首位連莊的龐德女郎。圖／UIP提供
蕾雅瑟杜是首位連莊的龐德女郎。圖／UIP提供
蕾雅瑟杜是首位連莊的龐德女郎。圖／UIP提供
蕾雅瑟杜在倫敦的首映會上，以一席訂製絲質披肩水晶亮片刺繡洋裝現身。圖／LV提供
蕾雅瑟杜在倫敦的首映會上，以一席訂製絲質披肩水晶亮片刺繡洋裝現身。圖／LV提供

電影 LV

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