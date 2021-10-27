劉詩詩手上這咖 就是秋冬必備復古文藝風大包最佳範例

迷你包風潮一吹好幾年，今年秋冬，總算輪到大型包款登場！在許多品牌新一季的設計中，都可以見到尺寸放大不少的包包，相信習慣帶很多東西出門的人一定非常開心吧？而義大利時尚品牌TOD'S的T Timeless系列包款，在本季也全新打造了一款大型肩背包，軟硬適中的皮革搭配可以裝很多東西的尺寸，絕對會成為新一季的人氣包款之一！

TOD'S的T Timeless系列主打T logo，之前推出的包款以翻蓋中型包為主。今年秋冬這款新的大型包包，以爆裂紋皮革包身呈現帥氣性格，帶點仿舊、使用過的效果，更率性有型。纏繞而成的肩背帶留下兩邊垂墜設計，乍看之下也很像蝴蝶結緞帶，增添一點浪漫的優雅氣息。