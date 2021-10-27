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劉詩詩手上這咖 就是秋冬必備復古文藝風大包最佳範例

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD'S T Timeless咖啡棕爆裂紋皮革肩背包，99,000元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless咖啡棕爆裂紋皮革肩背包，99,000元。圖／迪生提供

迷你包風潮一吹好幾年，今年秋冬，總算輪到大型包款登場！在許多品牌新一季的設計中，都可以見到尺寸放大不少的包包，相信習慣帶很多東西出門的人一定非常開心吧？而義大利時尚品牌TOD'S的T Timeless系列包款，在本季也全新打造了一款大型肩背包，軟硬適中的皮革搭配可以裝很多東西的尺寸，絕對會成為新一季的人氣包款之一！

TOD'S的T Timeless系列主打T logo，之前推出的包款以翻蓋中型包為主。今年秋冬這款新的大型包包，以爆裂紋皮革包身呈現帥氣性格，帶點仿舊、使用過的效果，更率性有型。纏繞而成的肩背帶留下兩邊垂墜設計，乍看之下也很像蝴蝶結緞帶，增添一點浪漫的優雅氣息。

品牌代言人劉詩詩近日也用這款包搭配了多套時尚造型，現身中國時尚部落客韓火火的《FireBible》10周年特輯中。無論是配上復古風格的造型或是運動休閒look，大尺寸的T Timeless肩背包從哪個角度看都很搶眼，皮革紋路讓包款像是背在肩膀上的旅行袋，打造出一種文藝、書卷氣息，非常迷人。時尚品味備受推崇的香港女星鄭秀文，日前也在IG曬出這款包，宣告大包潮流來臨。

大尺寸的T Timeless肩背包從哪個角度看都很搶眼，皮革紋路讓包款像是背在肩膀上的旅行袋，打造出一種文藝、書卷氣息，非常迷人。圖／迪生提供
大尺寸的T Timeless肩背包從哪個角度看都很搶眼，皮革紋路讓包款像是背在肩膀上的旅行袋，打造出一種文藝、書卷氣息，非常迷人。圖／迪生提供
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博
鄭秀文日前也在IG曬出TOD'S秋冬T Timeless系列皮革肩背包。圖／摘自IG
鄭秀文日前也在IG曬出TOD'S秋冬T Timeless系列皮革肩背包。圖／摘自IG
TOD'S的T Timeless系列主打T logo，今年秋冬這款新的大型包，以爆裂紋皮革包身呈現帥氣性格，帶點仿舊、使用過的效果，更率性有型。圖／迪生提供
TOD'S的T Timeless系列主打T logo，今年秋冬這款新的大型包，以爆裂紋皮革包身呈現帥氣性格，帶點仿舊、使用過的效果，更率性有型。圖／迪生提供
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博
纏繞而成的肩背帶留下兩邊垂墜設計，乍看之下也很像蝴蝶結緞帶，增添一點浪漫的優雅氣息。
纏繞而成的肩背帶留下兩邊垂墜設計，乍看之下也很像蝴蝶結緞帶，增添一點浪漫的優雅氣息。
大尺寸的T Timeless肩背包從哪個角度看都很搶眼，皮革紋路讓包款像是背在肩膀上的旅行袋，打造出一種文藝、書卷氣息，非常迷人。圖／摘自微博
大尺寸的T Timeless肩背包從哪個角度看都很搶眼，皮革紋路讓包款像是背在肩膀上的旅行袋，打造出一種文藝、書卷氣息，非常迷人。圖／摘自微博
TOD'S的T Timeless系列主打T logo，今年秋冬這款新的大型包，以爆裂紋皮革包身呈現帥氣性格，帶點仿舊、使用過的效果，更率性有型。圖／迪生提供
TOD'S的T Timeless系列主打T logo，今年秋冬這款新的大型包，以爆裂紋皮革包身呈現帥氣性格，帶點仿舊、使用過的效果，更率性有型。圖／迪生提供
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博
TOD'S T Timeless黑色爆裂紋皮革肩背包，99,000元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless黑色爆裂紋皮革肩背包，99,000元。圖／迪生提供
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博
劉詩詩示範TOD'S T Timeless皮革肩背包穿搭造型。圖／摘自微博

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