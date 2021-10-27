聽新聞
test
0:00 / 0:00
劉詩詩手上這咖 就是秋冬必備復古文藝風大包最佳範例
迷你包風潮一吹好幾年，今年秋冬，總算輪到大型包款登場！在許多品牌新一季的設計中，都可以見到尺寸放大不少的包包，相信習慣帶很多東西出門的人一定非常開心吧？而義大利時尚品牌TOD'S的T Timeless系列包款，在本季也全新打造了一款大型肩背包，軟硬適中的皮革搭配可以裝很多東西的尺寸，絕對會成為新一季的人氣包款之一！
TOD'S的T Timeless系列主打T logo，之前推出的包款以翻蓋中型包為主。今年秋冬這款新的大型包包，以爆裂紋皮革包身呈現帥氣性格，帶點仿舊、使用過的效果，更率性有型。纏繞而成的肩背帶留下兩邊垂墜設計，乍看之下也很像蝴蝶結緞帶，增添一點浪漫的優雅氣息。
品牌代言人劉詩詩近日也用這款包搭配了多套時尚造型，現身中國時尚部落客韓火火的《FireBible》10周年特輯中。無論是配上復古風格的造型或是運動休閒look，大尺寸的T Timeless肩背包從哪個角度看都很搶眼，皮革紋路讓包款像是背在肩膀上的旅行袋，打造出一種文藝、書卷氣息，非常迷人。時尚品味備受推崇的香港女星鄭秀文，日前也在IG曬出這款包，宣告大包潮流來臨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言