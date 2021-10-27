快訊

挖眼案翻版？台中超商店員勸戴口罩 遭醉漢打斷6根肋骨

國民黨黨產「三中案」宣判 馬英九獲判無罪

台中購物節抽現金 市場、夜市消費金額3倍送

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
傳統市場或夜市消費雖不開發票，民眾可向攤商拿取收據並現場掃描免用統一發票QR碼可能累積金額，店家須持印有台中購物節專用章、蓋有攤商私章的免用統一發票收據。圖／台中市經發局提供
傳統市場或夜市消費雖不開發票，民眾可向攤商拿取收據並現場掃描免用統一發票QR碼可能累積金額，店家須持印有台中購物節專用章、蓋有攤商私章的免用統一發票收據。圖／台中市經發局提供

2021台中購物節推出合作優惠店家，同時鼓勵消費振興庶民經濟，台中市建國公有零售市場等45處傳統市場（含委外）、列管逢甲觀光夜市等18處攤販集中區及向上市場等6處民有市場均納入「優惠店家」範圍，民眾到傳統市場或夜市消費，向攤商拿取收據並現場掃描免用統一發票QR碼，即可獲得消費金額3倍累計優惠抽大獎！

台中市經發局說明，2021台中購物節民眾熱烈迴響，活動開跑至今已抽出超過1萬名幸運兒，帶起一波消費集點風潮。今年延續提供民眾至優惠店家消費在台中購物節APP登錄發票或收據，金額即以3倍計算，讓抽獎機會快速累計，消費愈多中獎機率愈高。

同時鼓勵消費振興庶民經濟，45處傳統市場含委外、列管的逢甲觀光夜市等18處攤販集中區以及向上市場等6處民有市場均納入「優惠店家」範圍。民眾到傳統市場或夜市消費，請認明張貼「台中購物節優惠店家」文宣攤商，購物即可主動索取免用統一發票收據，並使用台中購物節APP掃描攤商張貼的QR Code識別碼，登錄消費日期及金額後，即可獲得消費金額3倍累計優惠。

若民眾現場忘記掃瞄，仍可至經發局官方網站：https://www.economic.taichung.gov.tw/1892470 ，從首頁 > 業務專區 > 市場管理業務 > 2021台中購物節免用統一發票QR碼專區)，搜尋QR Code補登錄。

經發局提醒，民眾須持印有台中購物節專用章、及蓋有攤商私章的免用統一發票收據，才可作為後續中獎的領獎依據，請民眾向攤商索取時，先確認攤商填寫消費金額是否正確及有無漏蓋相關印章，以免影響自身權益。

統一發票 傳統市場

延伸閱讀

彰化振興加碼消費200元可登錄抽獎 10天內已有9萬多筆

台中購物節登錄金額破20億 單日新增3.5億元

疫情趨緩 統一發票盃11/14為首場萬人路跑

下載臺中購物節APP 拿振興券來臺中消費抽大獎

相關新聞

晴丰之境 綠意圍繞的靜謐敞居

順應原始建築條件、規劃空間整體調性，此案坐落於城市街道的樹海區，周遭由一片綠意自然圍繞，設計上遂以大面圓弧玻璃帷幕作為回應，引渡窗外盎然生機自由流淌入內，營造不偏不倚的閒適氛圍，也為居者擘造一處靜謐敞居。

透曦光廊 體現複合式住家與畫廊之境

屋主本身經營畫廊，收藏有多件真跡畫作，在本次空間的規劃中期望能將掛畫與生活融合，體現複合式住家與畫廊之境。

慢遊牡丹灣 補充正能量

由聯合報系有行旅企畫的「台灣最後的桃花源—恆春半島」之旅，將帶領旅人走進國境之南，透過在地文史、藝術、音樂、美食等各方職...

懶人包／「網購雙11大戰」提前開打！首波下殺1折起

電商年度盛會雙11即將登場，各大網購平台、品牌、通路卯足全力備戰拚買氣，從提前開戰的暖身慶開始一路祭出超狂優惠，要讓大家...

台中購物節抽現金 市場、夜市消費金額3倍送

2021台中購物節推出合作優惠店家，同時鼓勵消費振興庶民經濟，台中市建國公有零售市場等45處傳統市場（含委外）、列管逢甲...

台中國家歌劇院綁定「生活會員」享全館駐店消費優惠

台中國家歌劇院5周年主打「一座藝術與生活的劇場」，即日起至2022年1月2日，推出免申請費的「生活會員」可立即享有全館駐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。