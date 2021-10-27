台中購物節抽現金 市場、夜市消費金額3倍送

2021台中購物節推出合作優惠店家，同時鼓勵消費振興庶民經濟，台中市建國公有零售市場等45處傳統市場（含委外）、列管逢甲觀光夜市等18處攤販集中區及向上市場等6處民有市場均納入「優惠店家」範圍，民眾到傳統市場或夜市消費，向攤商拿取收據並現場掃描免用統一發票QR碼，即可獲得消費金額3倍累計優惠抽大獎！

台中市經發局說明，2021台中購物節民眾熱烈迴響，活動開跑至今已抽出超過1萬名幸運兒，帶起一波消費集點風潮。今年延續提供民眾至優惠店家消費在台中購物節APP登錄發票或收據，金額即以3倍計算，讓抽獎機會快速累計，消費愈多中獎機率愈高。

同時鼓勵消費振興庶民經濟，45處傳統市場含委外、列管的逢甲觀光夜市等18處攤販集中區以及向上市場等6處民有市場均納入「優惠店家」範圍。民眾到傳統市場或夜市消費，請認明張貼「台中購物節優惠店家」文宣攤商，購物即可主動索取免用統一發票收據，並使用台中購物節APP掃描攤商張貼的QR Code識別碼，登錄消費日期及金額後，即可獲得消費金額3倍累計優惠。

若民眾現場忘記掃瞄，仍可至經發局官方網站：https://www.economic.taichung.gov.tw/1892470 ，從首頁 > 業務專區 > 市場管理業務 > 2021台中購物節免用統一發票QR碼專區)，搜尋QR Code補登錄。

經發局提醒，民眾須持印有台中購物節專用章、及蓋有攤商私章的免用統一發票收據，才可作為後續中獎的領獎依據，請民眾向攤商索取時，先確認攤商填寫消費金額是否正確及有無漏蓋相關印章，以免影響自身權益。