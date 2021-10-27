快訊

挖眼案翻版？台中超商店員勸戴口罩 遭醉漢打斷6根肋骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中國家歌劇院綁定「生活會員」享全館駐店消費優惠

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
歌劇院六樓堁夏咖啡享有最美綠地景緻。圖／歌劇院提供
歌劇院六樓堁夏咖啡享有最美綠地景緻。圖／歌劇院提供

台中國家歌劇院5周年主打「一座藝術與生活的劇場」，即日起至2022年1月2日，推出免申請費的「生活會員」可立即享有全館駐店消費優惠及「當我們綁在藝起」抽獎活動，歌劇院會員只要綁定歌劇院LINE@官方帳號，可參加限量版「藝術家格言包：五週年紀念款」抽獎活動，常在歌劇院餐飲空間消費或喜愛紀念品商店、特色店鋪的朋友們，現在正是加入「生活會員」的最佳時機。

歌劇院觀察，這5年來，綠地常有許多晨起運動民眾，許多人在運動後會到VVG Theater Café享用早餐，啟動舒心的一天。每逢假日，也常見年輕人相約在頂樓堁夏甜點咖啡店、八時神仙草欣賞綠地窗景，一邊笑著閒話家常。

鄰近社區的居民定時到歌劇院散步點評園區植栽、年輕家長陪伴孩子參加歌劇院親子活動，在草地上聽繪本故事、體驗遊戲手作的樂趣。

藝術總監邱瑗說，觀察到這些日常，象徵歌劇院不僅是一座屬於市民大眾和藝文愛好者的表演場館，每個人都可以在這裡上演輕鬆自在的生活劇碼，從「歌劇院生活圈」出發用藝術滋養心靈和日常生活，期待訪客能在進劇場看表演前後，享受場館各創意空間、餐飲服務和生活美學活動，感受「藝術與生活的劇場」經驗。

5周年的特別期間限定「生活會員」方案，歡迎民眾免費加入「歌劇院生活會員」，享有全館駐店消費優惠，累積點數達4800點可升級為歌劇院市民卡或劇院卡，享節目票券8折優惠及完整歌劇院會員權益。從享生活走向品味藝文，歌劇院邀請大家來館體驗全方位的質感生活。

歌劇院五樓image3非常圖像空間，享受圖像繪本閱讀時光。圖／歌劇院提供
歌劇院五樓image3非常圖像空間，享受圖像繪本閱讀時光。圖／歌劇院提供
「生活會員」尋找條碼，綁定成功即可洽服務人員參加抽獎。圖／歌劇院提供
「生活會員」尋找條碼，綁定成功即可洽服務人員參加抽獎。圖／歌劇院提供
歌劇院大門口「當我們綁在藝起」可愛手形窗貼吸引民眾駐足拍照。圖／歌劇院提供
歌劇院大門口「當我們綁在藝起」可愛手形窗貼吸引民眾駐足拍照。圖／歌劇院提供
5年來推動藝文紮根，歌劇院繪本說故事活動吸引親子共襄盛舉，在草坪上分組進行遊戲。圖／歌劇院提供
5年來推動藝文紮根，歌劇院繪本說故事活動吸引親子共襄盛舉，在草坪上分組進行遊戲。圖／歌劇院提供
歌劇院會員只要綁定歌劇院LINE@官方帳號，可參加限量版「藝術家格言包：五週年紀念款」抽獎。圖／歌劇院提供
歌劇院會員只要綁定歌劇院LINE@官方帳號，可參加限量版「藝術家格言包：五週年紀念款」抽獎。圖／歌劇院提供
餐飲空間位於歌劇院2號門旁的八時神仙草，深受歡迎。圖／歌劇院提供
餐飲空間位於歌劇院2號門旁的八時神仙草，深受歡迎。圖／歌劇院提供

劇場 甜點

延伸閱讀

租YouBike見車籃放一袋信封 他打開一看傻眼：是我的照片

台東囝仔蔡侑霖 獲聘法蘭克福歌劇院小提琴手

唐美雲歌仔戲團「光華之君」 23、24日台中歌劇院上演

桃園市民卡6周年 市府結合百貨周年慶抽好禮

相關新聞

晴丰之境 綠意圍繞的靜謐敞居

順應原始建築條件、規劃空間整體調性，此案坐落於城市街道的樹海區，周遭由一片綠意自然圍繞，設計上遂以大面圓弧玻璃帷幕作為回應，引渡窗外盎然生機自由流淌入內，營造不偏不倚的閒適氛圍，也為居者擘造一處靜謐敞居。

透曦光廊 體現複合式住家與畫廊之境

屋主本身經營畫廊，收藏有多件真跡畫作，在本次空間的規劃中期望能將掛畫與生活融合，體現複合式住家與畫廊之境。

慢遊牡丹灣 補充正能量

由聯合報系有行旅企畫的「台灣最後的桃花源—恆春半島」之旅，將帶領旅人走進國境之南，透過在地文史、藝術、音樂、美食等各方職...

懶人包／「網購雙11大戰」提前開打！首波下殺1折起

電商年度盛會雙11即將登場，各大網購平台、品牌、通路卯足全力備戰拚買氣，從提前開戰的暖身慶開始一路祭出超狂優惠，要讓大家...

台中購物節抽現金 市場、夜市消費金額3倍送

2021台中購物節推出合作優惠店家，同時鼓勵消費振興庶民經濟，台中市建國公有零售市場等45處傳統市場（含委外）、列管逢甲...

台中國家歌劇院綁定「生活會員」享全館駐店消費優惠

台中國家歌劇院5周年主打「一座藝術與生活的劇場」，即日起至2022年1月2日，推出免申請費的「生活會員」可立即享有全館駐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。