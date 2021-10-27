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台中國家歌劇院綁定「生活會員」享全館駐店消費優惠
台中國家歌劇院5周年主打「一座藝術與生活的劇場」，即日起至2022年1月2日，推出免申請費的「生活會員」可立即享有全館駐店消費優惠及「當我們綁在藝起」抽獎活動，歌劇院會員只要綁定歌劇院LINE@官方帳號，可參加限量版「藝術家格言包：五週年紀念款」抽獎活動，常在歌劇院餐飲空間消費或喜愛紀念品商店、特色店鋪的朋友們，現在正是加入「生活會員」的最佳時機。
歌劇院觀察，這5年來，綠地常有許多晨起運動民眾，許多人在運動後會到VVG Theater Café享用早餐，啟動舒心的一天。每逢假日，也常見年輕人相約在頂樓堁夏甜點咖啡店、八時神仙草欣賞綠地窗景，一邊笑著閒話家常。
鄰近社區的居民定時到歌劇院散步點評園區植栽、年輕家長陪伴孩子參加歌劇院親子活動，在草地上聽繪本故事、體驗遊戲手作的樂趣。
藝術總監邱瑗說，觀察到這些日常，象徵歌劇院不僅是一座屬於市民大眾和藝文愛好者的表演場館，每個人都可以在這裡上演輕鬆自在的生活劇碼，從「歌劇院生活圈」出發用藝術滋養心靈和日常生活，期待訪客能在進劇場看表演前後，享受場館各創意空間、餐飲服務和生活美學活動，感受「藝術與生活的劇場」經驗。
5周年的特別期間限定「生活會員」方案，歡迎民眾免費加入「歌劇院生活會員」，享有全館駐店消費優惠，累積點數達4800點可升級為歌劇院市民卡或劇院卡，享節目票券8折優惠及完整歌劇院會員權益。從享生活走向品味藝文，歌劇院邀請大家來館體驗全方位的質感生活。
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