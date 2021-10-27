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親子音樂劇「誰怕虎姑婆」 今年最終場本週日新營演出

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」本週日台南登場。攝影／記者劉學聖
「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」本週日台南登場。攝影／記者劉學聖

微解封後，家長開始安排帶孩子出遊放風，也有不少爸媽選擇表演、展覽讓小朋友的腦波與心靈充充電。TASO近年於全台推出許多互動式親子音樂會系列節目，均獲得民眾熱烈迴響與好評，《誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會》將於10月31日新營文化中心舉行南台灣巡演最終場，主辦單位聯合數位文創表示好的故事能讓孩子感同身受，並輕鬆愉快的接觸藝文表演，藝術應從小開始培養，家長千萬把握機會購票。

「誰怕虎姑婆」10月3日於高雄首演後獲得觀眾一致好評，台下大朋友、小朋友們時而專注於表演、時而舉手跟隨台上音樂與戲劇互動，製作人呂景民表示：「互動性是這個節目最大的特色，這同時也是我們很重視的一點，讓你不再只是旁觀者，亦能適度參與其中。」。

結合音樂、戲劇與合唱，「誰怕虎姑婆」以傳達美好音樂為中心價值，由TASO台灣藝術家交響樂團製作，旅歐作曲家吳睿然譜曲，創作才子張漢軒導演，將台灣著名民間傳奇「虎姑婆」改編成嶄新的故事，以「音樂」為故事創造教育性與趣味性，翻轉觀眾的想像，看見更多音樂的可能。

「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」10月31日台南新營文化中還有一場演出，購票請上udn售票網，客服專線02-77216958#2。主辦單位推出雙人親子套票享88折，4人家庭套票享85折優惠。

親子 音樂會 交響樂團

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