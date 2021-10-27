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只送不賣！聯發國際 X 板橋凱撒打造「五星零食套房」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
連行李箱也很「蝦」。圖／聯發國際提供
連行李箱也很「蝦」。圖／聯發國際提供

童話故事裡的糖果屋，化身成為現代版的「五星零食套房」！這是聯發國際攜手板橋凱撒大飯店打造的兩間「五星零食套房」，包括一間雙人房、一間四人房，除了滿滿的零食吃到飽，所見皆零食，周邊抱枕還可帶回家。這種房型只送不賣，吃零食就有機會免費入住。

聯發國際旗下的「MAMAK檔星馬料理」與華元食品聯名的「Hen蝦蝦條─椰奶咖哩風味」，自8月上市以來銷售成績亮眼，為答謝消費者而聯名。房內包括浴缸擺滿「Hen蝦蝦條─椰奶咖哩風味」可以吃到飽，床上鋪的大毛毯、浴巾、腳踏墊也都印上了零食的包裝圖案，入住的幸運兒不但可以免費吃零食，還可將所有周邊商品、包括印有冰棒包裝的抱枕免費帶回家。

活動從10/29至12/2，期間至全聯或全家便利超商購買「Mamak檔X華元食品Hen蝦蝦條—咖哩叻沙風味/椰奶咖哩風味」、「Shareteax義美紅豆粉粿珍珠冰棒」、「ShareteaX小美泰式厚奶珍珠雪糕」以上任兩項商品，上傳購買發票明細（含發票號碼）至連結填寫意見回饋，就有機會抽中板橋凱撒大飯店「五星級零食套房」免費住宿資格，以及多項MAMAK檔星馬料理超值好禮。

網址：https://forms.gle/oCSGn6CoHR3yUoxX6。

周邊商品還可以抱回家。圖／聯發國際提供
周邊商品還可以抱回家。圖／聯發國際提供
浴缸裡的滿滿零食可以免費吃到飽。圖／聯發國際提供
浴缸裡的滿滿零食可以免費吃到飽。圖／聯發國際提供
現代版的「五星零食套房」開箱。圖／聯發國際提供
現代版的「五星零食套房」開箱。圖／聯發國際提供

零食 吃到飽 凱撒

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