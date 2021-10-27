最幽默的雙鋼琴說唱音樂會「聲聲不息」本週澎湖開演

本週六即將於澎湖縣演藝廳演出的「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，是由旅台多年的美籍音樂系教授-范德騰與從小失明的天才鋼琴家-許哲誠聯手演出，這對廿多年的師生情誼，克服異國文化與視覺障礙雙重矛盾，將自己豐厚的生命故事，透過古典樂結合相聲，讓表演不僅是雙鋼琴演奏，也是兩人的生命對談。

過去兩人主演表演工作坊舞台劇「彈琴說愛」，隨後九年間巡迴兩岸近兩百場，感動無數觀眾，更創下八度在台北上演的驚人成績。去年最新力作「聲聲不息」雙鋼琴說唱音樂會，將古典樂及流行樂以雙鋼琴及相聲的方式呈現，將演出回歸更純粹的音樂舞台，演出現場不時與觀眾互動，讓整場音樂會不必正襟危坐可以跟隨音樂家一同鼓掌、歡呼。本次演出中也穿插了大量的歌唱，從韓德爾「彌賽亞」最膾炙人口的「哈雷路亞」，到庾澄慶的「快樂頌」、陳雷的「歡喜就好」，甚至是美國嘻哈天王Pharrel Williams的葛萊美金曲「Happy」都包含其中。

由湖縣政府文化局、聯合數位文創、歐普思藝術共同主辦，澎湖時報、吹吹風、亞果遊艇、亞澎開發等贊助之「聲聲不息」音樂會本周六在澎湖縣演藝廳演出，開放免費觀賞，服務專線 (02)7721-6958#2 （每日09:00~18:00），歡迎有興趣的民眾前往。