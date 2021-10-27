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臺韓合創音樂劇22首原創音樂饗宴 廣藝劇場No.5《徽因》四人套票85折起

聯合新聞網 / 聯合數位文創
臺韓聯手跨國音樂劇《徽因》民初風華再現。圖／廣藝基金會提供
臺韓聯手跨國音樂劇《徽因》民初風華再現。圖／廣藝基金會提供

「用自由將我們的未來開啟，為明天用盡全力，煙火般燦爛的女人──徽因」，由廣藝基金會與聯合文創聯合主辦的臺韓合創音樂劇，廣藝劇場No.5《徽因》11月12至14日將於臺中國家歌劇院公演四場，即日起至11月14日推出的《徽因》四人套票85折。

韓國知名劇場導演徐在亨，《與神同行-陽世篇》、《王世子失蹤事件》等韓國音樂劇名作的編劇韓雅凜，跨國音樂劇《徽因》同時也彰顯出「林徽因的堅持，讓中國歷史建築得以復育及保存；林徽因的勇氣，讓她不屈服於民初傳統女性框架。」

音樂劇演員陳品伶及「超級星光大道」舞王周定緯分別飾演林徽因及金岳霖。圖／廣藝基金會提供
音樂劇演員陳品伶及「超級星光大道」舞王周定緯分別飾演林徽因及金岳霖。圖／廣藝基金會提供

林徽因的前衛的思想、對於永恆志業的追求，她與愛慕她的三個男人，共同交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的生命故事。全劇透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，林徽因充滿傳奇性的生命故事。

《徽因》雲集劇場、電視、電影等各路實力派高人氣演員，除陳品伶之外，實力唱將蕭景鴻（阿弟）扮飾梁思成，劇場老將周定緯飾演金岳霖，實力派演員李杏扮演冰心，徐志摩一角則由新生代演員鍾政均詮釋。

廣藝劇場No.5《徽因》即將於11月12日至11月14日於臺中國家歌劇院盛大演出，即日起至11月14日推出四人套票85折，購票請洽兩廳院OPENTIX售票系統、und售票網。

劇場 音樂劇 國家歌劇院

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