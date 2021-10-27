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高雄電影節南藝大動美所獲雙首獎 「水中女孩」奪大獎

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
水中女孩導演黃詩柔（右一）與指導老師林巧芳（左二）在高雄電影節派對上合影。圖／南藝大提供
水中女孩導演黃詩柔（右一）與指導老師林巧芳（左二）在高雄電影節派對上合影。圖／南藝大提供

2021高雄電影節國際短片競賽頒獎典禮24日舉行，國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所校友黃詩柔以《水中女孩》獲台灣組首獎—金火球獎；魏斈穎、柯佳彣以《蟬與花》獲高雄VR FILM LAB 百萬創作獎金。

南藝大表示，動畫藝術與影像美學研究所校友，以在校時期創作的畢業作品獲高雄電影節雙首獎，全校師生與有榮焉！

《水中女孩》為黃詩柔在南藝大動畫藝術與影像美學研究所二年級獨立製作《無暇》作品的延伸，延續其柔美且富滿詩意的創作風格，至今已入圍國際三大動畫影展「安錫動畫影展」、「薩格勒布動畫影展」、「斯圖加特動畫影展」及國內「金馬影展」、「台中國際動畫影展」、「台北電影節」、「台灣國際女性影展」等多項影展。

南藝大表示，黃詩柔這次在國內拿下罕見頒發給動畫作品的高雄電影節台灣組金火球大獎，對3年來幾乎切斷與外界連結，專心創作的詩柔來說，無疑是一大肯定。

《蟬與花》為魏斈穎與柯佳彣在南藝大動畫藝術與影像美學研究所時期的畢業作品，以探索場景為主的劇情類第三人稱VR冒險遊戲，今年5月獲「2021放視大賞VR遊戲組」金獎，這次又榮獲「高雄VR FILM LAB 」百萬創作獎金，對兩位才剛畢業，想繼續朝著設計虛擬實境遊戲的社會新鮮人來說，彷彿注入了一劑強心針。

魏斈穎（右）與柯佳彣（左）與動畫組林巧芳老師（中）在高雄電影節合影。圖／南藝大提供
魏斈穎（右）與柯佳彣（左）與動畫組林巧芳老師（中）在高雄電影節合影。圖／南藝大提供

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