雅鄔樂周年慶優惠 聯合報讀者預購享特價

滿頭白髮讓人好困擾嗎？特別是銀髮族們，面對白髮的問題，有更方便且健康的選擇，來自日本，創立16年的「雅鄔樂」，進軍台灣12年，首創銀離子補色護髮乳「光彩護汝髮」，採用獨家的銀離子感光技術，出門前只要花3分鐘，抹在白髮上，就能遮蓋白髮，讓整個人看起來有好氣色。雅鄔樂也推出周年慶優惠，專屬明星禮盒四件組全球限量300組，原價3,539元，聯合報讀者搶先預購特價2,480元。

雅鄔樂至今在全球7國上市，熱銷超過485萬支，被稱為白髮專家，其中明星商品光彩護汝髮，不含PPD及阿摩尼亞，以銀離子特性，如同髮蠟或護髮乳般抹在頭髮上，可以透過光照遮蓋白髮，不用沖洗，也沒有異味，讓遮蓋白髮更方便。

而隨著秋冬季節到來，頭髮缺少水分容易斷裂，頭皮也容易乾癢，日本製雅鄔樂「海藻洗髮精」，從日本海水中萃取奧式海藻精華，使用弱酸性胺基酸配方，能去除髒汙，也有高保濕力，搭配角蛋白可有效修復，穩定髮質，不含人工香精、防腐劑、矽靈等，適合全齡、全膚質與髮質使用。

雅鄔樂周年慶，集結光彩護汝髮75g、海藻洗髮精475ml、潤澤淨透洗顏乳100g與100%純棉毛巾，合組明星禮盒四件組，聯合報讀者特價2,480元，11月1日前早鳥訂購，加送遮白洗護體驗瓶一組，洽詢電話02-2563-4088，或搜尋「雅鄔樂」。