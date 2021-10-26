懶人包／「網購雙11大戰」提前開打！首波下殺1折起

電商年度盛會雙11即將登場，各大網購平台、品牌、通路卯足全力備戰拚買氣，從提前開戰的暖身慶開始一路祭出超狂優惠，要讓大家買到手軟。

蝦皮購物「11.11最強購物節」即日起暖身開跑，祭出年度超狂優惠，每人可領高達11張全站0元免運券，即日起至11月10日預領免運券還可以抽大獎，天天都有機會抽iPhone 13，11月11日當天還加碼送1,111蝦幣回饋券。

即日起至10月31日蝦皮購物首波優惠祭出天天精選單品下殺11元起，「品木宣言青春無敵健康光潤機能水」限時限量下殺45折特價649元，44折的「媚比琳FIT ME反孔特霧無瑕嫩粉餅2件組」限時限量特價500元有找，「Plain-me 吸濕排汗打褶長褲」限時限量價1,480元，「MSI微星戰龍電競主機」限時限量優惠價現折8,000元。

11月11日當天下單並選擇蝦皮店到店取件就送中杯莊園級美式咖啡，限量3,000杯送完為止。

●Yahoo奇摩購物

Yahoo奇摩購物首波即日起至10月31日推出「11.11瘋搶購物節」搶先購，祭出全站瘋降3折起，攜手Adidas、Nine West、Under Armour等品牌天天送大牌5折券、另有天天最高送1,111購物金、指定店家消費超贈點11倍送、萊爾富超取天天免運無上限，新客首購可領200元折價券、消費滿額還可登記抽超贈點1,111元。

Yahoo奇摩購物攜手一級品牌天天輪番推出「保健防疫」、「美妝保養」、「運動戶外」、「餐廚家居」等主題超級品牌日，Dyson全館59折起、最高回饋40%，購買指定商品滿額再送豪禮；理膚寶水全館超殺36折起，下單再抽iPhone。

●PChome 24h購物

PChome 24h購物即日起推出「雙11 PChome來了！」，率先祭出500萬種商品狂降破億，10月底前刷卡最高回饋18%、刷卡儲值最高送12.5%，更串連線上線下通路推出多重暖身驚喜好康，消費符合活動指定條件即有機會獲得LINE TAXI一年乘車券、君悅美饌卡一年期、111%P幣回饋等。

PChome 24h購物今年強打15大精選會場，首波釋出1折搶購夯品，同時瞄準換季商機推出超值特殺品，包括「Dyson涼風空氣清淨機TP03」雙11獨家下殺48折特價11,111元，加碼再送1,111P幣；「國際牌10公升清淨除濕機F-Y20FH」特賣價10,900元；「雅詩蘭黛特潤修護露50ml」全新小棕瓶下殺44折、「資生堂SHISEIDO百優乳霜75ml」經典暢銷特賣6折。

還有眾多品類推出破盤激省活動，包括「ADIDAS RUNFALCON 2.0男女慢跑鞋」限時下殺49折特價1,111元；「LE CREUSET琺瑯鑄鐵圓鍋」直降6,000元，對折價無痛入手，加碼再送花型盤、抽調理鍋。

●博客來

博客來即日起至11月14日推出「1111狂購宇宙」活動，上萬種商品1折起，主打3C家電、美食保健、日用清潔、寵物商品等天天整點開賣11元起，指定品牌、品類回饋31%起，雙11前搶先領用12大品類折扣神券，現省超過3,600元。首度推出「三五揪團賺」活動，活動期間全館單筆消費滿千元抽「台北時代寓所住宿券」、累計滿萬元再送「千元E-Coupon」。11月11、12日還有1元達美樂Pizza券限時限量搶購。

博客來今年活動瞄準小資上班族，強打iPhone、小米手環、娛樂電玩等3C產品，以及辦公室零食、咖啡茶飲、保健食品等超值量販組，更特別針對家居生活用品，推出衛生紙、洗劑、牙線棒、寵物貓砂飼料等箱購組合，像是「倍潔雅超質感抽取式衛生紙」150抽56包／箱特價579元、平均一包10元，10月31日前買再送100元折價券。活動期間每日上午11點限量推出11元、111元起秒殺夯品，全館消費不限金額還可以1折起加購精選商品。

11月9日至11月12日祭出「秒殺必搶」、「暢銷爆殺」、「強檔組合」三大單元，還有博客來自製商品的限量加購活動，首波10月31日前限定「OKAPI日日好設計曆」加購優惠11折特價111，11月1日起則可以199元加購「No.16 Power 次方筆記本」，售完為止。

●遠傳friDay購物

遠傳friDay購物「雙11狂買節」即日起開跑，折扣下殺最低1.1折起，還首推揪團優惠，讓親朋好友可一起搶便宜，雙11當天更火力全開加碼全站回饋10%遠傳幣，消費滿5,000元可抽送iPhone 13、PS5、Nintendo Switch OLED等大獎。

遠傳friDay購物即起下單滿額符合登記資格，就有機會抽中一年份民生用品好禮，像是消費滿5,000元就有機會抽中全家便利商店中杯熱美式咖啡365杯（8名）或倍潔雅衛生紙150抽x72包（20名）。11月1日至11月11日在指定館別完成指定消費金額就可以參加登記，最高可獲得10%遠傳幣回饋。11月1日至11月10日消費滿1,111元就有機會抽中該筆訂單全部免費，天天抽出1名，由遠傳friDay購物回饋訂單金額全額遠傳幣（上限5,000元），共有10個名額。

●生活市集

生活市集「1111 狂爆購物節」暖身活動開跑，全檔期祭出最高43%回饋，還有「天降紅包雨」最高可搶1,111生活幣及直播帶貨等活動，並攜手訂房平台 AsiaYo 舉辦「1111環島接力賽」，11月1日起天天抽豪華露營大禮、瘋搶最高500元訂房金。

生活市集首波暖身活動「偷跑預熱賽」推出振興加碼活動，累計消費滿萬元就送1,111生活幣；活動期間天天推2項超值爆品，每晚再享強檔商品下殺5折起；再推「限時早鳥加碼」，消費滿1元就抽111%生活幣回饋。

看準夜間經濟，生活市集推出夜貓限定折扣，夜夜準備16品精選好物，晚上9點至早上6點享下殺優惠 5折起，包括SK-II青春露活動期間最低下殺6折，SHARP除濕機可享限定折扣7,000 元有找；每日再推 2款強檔爆品，天天享有驚喜折扣。

●台灣樂天市場

「樂天雙11購物節」將於11月1日上午10點開跑至11月12日，推出百大品牌天天整點5折限時限量搶購、千萬優惠券每日現領現折、每日一大牌輪番上陣祭出5折特殺限時24小時優惠；購物滿499元再享超商取貨、宅配到家免運費，指定店家消費滿2,000元再賺10%回饋等多重優惠，最高可以賺21倍回饋。