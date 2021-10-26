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宏碁首款環保筆電Aspire Vero開賣 全面實踐環保永續
環保永續已成為近年全球重視且積極行動的議題，宏碁今年宣布加入RE100全球再生能源倡議，承諾要在2035年實現使用100%再生能源的目標。為此，宏碁也積極實踐，推出一系列使用環保永續材料的Vero系列產品，包括環保筆電Aspire Vero、TravelMate Vero商用筆電，以及迷你桌上型電腦Veriton Vero Mini、顯示器等。
而率先上市開賣的就是首款從機身材質到包裝設計都遵循環保3R（Reduce、Reuse、Recycle）概念打造的環保筆電Acer Aspire Vero，榮獲2021德國紅點包裝設計獎，全機殼採用30%再生塑料（PCR）製作，可減少約21%碳排放，鍵帽亦採用50% PCR材質，表面無噴漆工法，呈現柔和質感，同時達到不破壞大氣層，並使用超過99%可回收材料製成的面板。不只產品本身，外包裝亦使用100%可回收材質，同時大幅降低塑膠包裝使用量，外盒還可DIY改造成為筆電立架，並使用標準螺絲也讓裝置及零件可以輕鬆拆卸、維修、升級或回收。
Aspire Vero採用99%可回收的15.6吋FHD IPS霧面螢幕，搭載第11代Intel Core i5處理器與Intel Iris Xe顯示晶片，並採用最新Windows 11作業系統，透過Acer 全新VeroSense軟體選擇使用模式，更可根據不同使用情境優化效能和電池表現。新品預計11月於宏碁專售店展開體驗活動，想要現場體驗的民眾，敬請密切注意宏碁粉絲團訊息。
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