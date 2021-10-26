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南台灣樂迷站出來！TITONI x浪人音樂祭 周末開唱
隨著疫情逐漸控制，戶外活動、音樂季、旅遊的氣氛也越發鮮明。瑞士鐘表品牌TITONI與即將在本周末台南登場的「浪人音樂祭」合作，試圖為每一位獨立音樂表演者提供能展現自我的表演平台，也在音樂人的表演中、看見TITONI百年來精益求精的心路歷程。
本次的浪人音樂祭將在台南的安平觀夕平台旁大草皮旁舉辦，演出樂手或樂團將包含滅火器、黃玠、鄭宜農、拍謝少年、大象體操 feat.呱吉、Tizzy Bac……等多組演出團體。同時活動本身再結合「音樂、淨灘」，透過在地、藝術等形式，宣導「環境循環永續」的理念，因此活動期間皆可以看到浪人祭的淨灘活動、環保團體募款宣傳，會場內也有主辦單位提供的環保餐具，以減少垃圾的產生。
宣揚環保的概念同樣反映在TITONI近年的實際行動中，品牌與國際海洋學家Uli Kunz合作，並推出潛水表Seascoper 600，以防水600米的強悍性能，成為帶有環保意念、也符合生活風格的雙重需求。同時TITONI再於本次活動中推出與音樂祭聯名的入場手環，品牌並準備了10只TITONI腕表當成大會抽獎好禮，唯須保留好入場手環，當成抽獎時的認定憑證。
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