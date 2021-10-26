C羅辣女友的愛牌 BALMAIN台灣第一間快閃店登場！
備受許多時尚名人喜愛的法國時尚品牌BALMAIN，最近在台灣開設第一間快閃店BALMAIN Studio。地點選在新光三越信義新天地A9館，運用很有品牌識別度的黑、金色元素，打造一個充滿搖滾味、有強烈個性的購物空間。
這次BALMAIN Studio空間總共有12坪，以窗型陳列架搭配舞台效果十足的燈光、喇叭裝置呈現搶眼風格。店內展售創意總監Olivier Rousteing打造的2021秋冬男女裝成衣系列單品和配件，包括秀上的太陽眼鏡和最暢銷的BBUZZ、以及1945系列包款，另外還有男女鞋履，其中休閒運動高低筒鞋更被Olivier Rousteing以「看起來就像是為在月球上行走而鞣製的」形容，充滿科幻時尚魅力。
BALMAIN Studio將營業至12月31日止，喜歡搖滾時尚的粉絲千萬不要錯過這次的快閃機會！
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