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可愛惠利也能如此性感！戴女人味珍珠扮午夜派對女王

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
comet plus diamonds pave耳環，22萬2,000元。圖／TASAKI提供
comet plus diamonds pave耳環，22萬2,000元。圖／TASAKI提供

韓流女團「Girl’s Day」的「忙內」惠利，不僅是曾是綜藝節目「驚人的星期六」的固定班底，更成功從偶像轉型演員。近期演出熱播韓劇「我的室友是九尾狐」中與張基龍的俊男美女組合，創下高收視率，近期她更忙於拍攝KBS預計下半年播放的新古裝劇「花開思月」。給人的形象一直是可愛率真的惠利，其實今年已經27歲。最近她為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝的一系列時尚大片，以「午夜之夢」（Midnight Dream）為主題，配戴TASAKI的珍珠，展現性感誘惑的夜晚魅力。

在這組令人驚豔的照片中，惠利以大膽的黑絲襪和細肩帶洋裝演出猶如派對女王的幾色。她除了配戴TASAKI最出名的balance系列珠寶，也搶先戴上了最新上市的comet plus系列。經典的balance以筆直的幾何線條與珍珠的圓潤作為對比元素，巧妙挑戰視覺平衡感，是最受歡迎的設計，而今年秋天的新品comet plus 系列，則延續 comet plus 的不規則線條設計概念，以劃破天際的璀璨彗星為靈感，搭配獨特色澤的櫻花金及 18K金強化星形的輪廓、點綴圓潤飽滿的珍珠及鑲嵌璀璨鑽石是，非常適合日常配戴的時尚珠寶。

comet plus diamonds pave項鍊，39萬7,000元。圖／TASAKI提供
comet plus diamonds pave項鍊，39萬7,000元。圖／TASAKI提供
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
comet plus項鍊，30萬1,000元。圖／TASAKI提供
comet plus項鍊，30萬1,000元。圖／TASAKI提供
comet plus項鍊，24萬4,000元。圖／TASAKI提供
comet plus項鍊，24萬4,000元。圖／TASAKI提供
韓國女星惠利佩戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hapersbazaarkorea
韓國女星惠利佩戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hapersbazaarkorea
comet plus耳環，76,200元。圖／TASAKI提供
comet plus耳環，76,200元。圖／TASAKI提供
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
comet plus neo 耳骨夾，單只，69,800元。圖／TASAKI提供
comet plus neo 耳骨夾，單只，69,800元。圖／TASAKI提供
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
comet plus diamonds pave項鍊，19萬7,000元。圖／TASAKI提供
comet plus diamonds pave項鍊，19萬7,000元。圖／TASAKI提供
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609
韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖／摘自IG @hyeri_0609

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