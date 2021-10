可愛惠利也能如此性感！戴女人味珍珠扮午夜派對女王

韓流女團「Girl’s Day」的「忙內」惠利,不僅是曾是綜藝節目「驚人的星期六」的固定班底,更成功從偶像轉型演員。近期演出熱播韓劇「我的室友是九尾狐」中與張基龍的俊男美女組合,創下高收視率,近期她更忙於拍攝KBS預計下半年播放的新古裝劇「花開思月」。給人的形象一直是可愛率真的惠利,其實今年已經27歲。最近她為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝的一系列時尚大片,以「午夜之夢」(Midnight Dream)為主題,配戴TASAKI的珍珠,展現性感誘惑的夜晚魅力。

在這組令人驚豔的照片中,惠利以大膽的黑絲襪和細肩帶洋裝演出猶如派對女王的幾色。她除了配戴TASAKI最出名的balance系列珠寶,也搶先戴上了最新上市的comet plus系列。經典的balance以筆直的幾何線條與珍珠的圓潤作為對比元素,巧妙挑戰視覺平衡感,是最受歡迎的設計,而今年秋天的新品comet plus 系列,則延續 comet plus 的不規則線條設計概念,以劃破天際的璀璨彗星為靈感,搭配獨特色澤的櫻花金及 18K金強化星形的輪廓、點綴圓潤飽滿的珍珠及鑲嵌璀璨鑽石是,非常適合日常配戴的時尚珠寶。 comet plus diamonds pave項鍊,39萬7,000元。圖/TASAKI提供 韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖/摘自IG @hyeri_0609 韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖/摘自IG @hyeri_0609 韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖/摘自IG @hyeri_0609 comet plus項鍊,30萬1,000元。圖/TASAKI提供 comet plus項鍊,24萬4,000元。圖/TASAKI提供 韓國女星惠利佩戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖/摘自IG @hapersbazaarkorea comet plus耳環,76,200元。圖/TASAKI提供 韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖/摘自IG @hyeri_0609 comet plus neo 耳骨夾,單只,69,800元。圖/TASAKI提供 韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖/摘自IG @hyeri_0609 comet plus diamonds pave項鍊,19萬7,000元。圖/TASAKI提供 韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖/摘自IG @hyeri_0609 韓國女星惠利配戴TASAKI珠寶為韓國版時尚雜誌「Harper's Bazaar」拍攝時尚大片。圖/摘自IG @hyeri_0609