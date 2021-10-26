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獨家酸筍鍋、手搖飲檯！「萬客什鍋」青海店升級送餐券

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
青海店獨家推出「濃厚酸筍土雞腿鍋」，每鍋398元。記者陳睿中／攝影
青海店獨家推出「濃厚酸筍土雞腿鍋」，每鍋398元。記者陳睿中／攝影

已經有27年歷史的台中排隊火鍋店「萬客什鍋」，針對旗下開業6年的台中青海門市，全新升級成「2.0」新店型，不僅座位數、用餐環境全面提昇，還打造「複合式手搖飲吧檯」，帶來不同以往的用餐體驗。為慶祝青海店6週年與店型升級，店內也獨家首發新口味鍋物「濃厚酸筍土雞腿鍋」與「蜜糖炸年糕」，另外還有消費贈送「餐點5選2兌換券」、滿額送「閃耀紀念米酒」等優惠活動。

自1994年創立於台中的萬客什鍋，目前共有青海、八德、崇德、美村、漢口等4間台中門市，以及1間台北門市。店內最大的特色，就是以個人石頭小火鍋結合創意台菜湯底，帶來豐富的鍋物選擇，包括有燒酒雞鍋、剝皮辣椒烏骨雞鍋、爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋等多種餐點，乃是台中代表性的火鍋名店。

為了提昇消費者體驗，萬客什鍋針對6週年的台中青海店進行軟硬體升級，並將於10月28日重新開幕。店內以現代極簡風格作為門市設計語彙，並且將空間從原本的60坪、38席座位，大幅提昇至120坪、73席座位。同時店內也導入半開放式的專屬手搖飲吧檯區，提供柚見蘋果春茶、蜂蜜柳橙百香紅、金典繽紛水果茶等多樣化的現調風味飲品，營造出更完整的餐飲體驗。

除了經典口味之外，萬客什鍋此次也於青海店獨家推出「濃厚酸筍土雞腿鍋」，先在石鍋中加入雞油與紅羽土雞腿爆炒，再加入酸筍、炸蒜仁、蛤蜊等食材，讓酸筍的酸甜為濃郁湯頭帶來清爽的層次變化，每鍋398元。同時也以台式傳統古早味年糕為基礎，推出全新點心「蜜糖炸年糕」，將年糕包裹麵糊後炸至金黃，再搭配上香甜蜂蜜品嚐，每份38元，10月28日起率先於青海店販售。另外更將店內使用的米酒，以「特別的愛」為主題，打造出外型看似香檳、酒標會發出光芒的「閃耀紀念米酒」，藉此慶祝青海店6週年。

不僅實體店面升級，萬客什鍋也正式跨足自有品牌電商，線上販售剝皮辣椒鮮肉水餃、麻辣鴨血煲含Q彈泡麵等品項，讓粉絲在家也能輕鬆料理。針對即將到來的年節，也與7-11合作推出預購年菜，包括有「燒酒麻香烏骨雞鍋｣、「滿馥燒酒爆炒松阪豬｣等冷凍鍋物，每份各為439、580元。

為慶祝青海店升級後重新開幕，10月28日至11月7日期間，消費即贈送貴賓兌換券，可兌換小海鮮總匯、雪紋梅花豬或嚴選雪花牛（3選1），以及麻辣豆腐、麻香手工米血（2選1）。活動期間消費滿999元，則可獲贈「閃耀紀念米酒」1支（含皮革提袋）。針對電商平台，可享滿額免運，加入會員也可享指定日點數翻倍等優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

青海店打造有專屬手搖飲吧檯區。記者陳睿中／攝影
青海店打造有專屬手搖飲吧檯區。記者陳睿中／攝影
萬客什鍋青海店提供有柚見蘋果春茶、蜂蜜柳橙百香紅、金典繽紛水果茶等多樣化的現調飲品。記者陳睿中／攝影
萬客什鍋青海店提供有柚見蘋果春茶、蜂蜜柳橙百香紅、金典繽紛水果茶等多樣化的現調飲品。記者陳睿中／攝影
萬客什鍋青海店採用現代極簡的設計風格。圖／萬客什鍋提供
萬客什鍋青海店採用現代極簡的設計風格。圖／萬客什鍋提供
慶祝青海店6週年所推出的「閃耀紀念米酒」，酒標會發出湖水綠光芒。記者陳睿中／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慶祝青海店6週年所推出的「閃耀紀念米酒」，酒標會發出湖水綠光芒。記者陳睿中／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
具有古早味的「蜜糖炸年糕」，每份38元。記者陳睿中／攝影
具有古早味的「蜜糖炸年糕」，每份38元。記者陳睿中／攝影
醬料點心區提供有飲品、冰品等餐後點心。圖／萬客什鍋提供
醬料點心區提供有飲品、冰品等餐後點心。圖／萬客什鍋提供

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