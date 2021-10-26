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瘦子E.SO「女友視角」帥照曝光 打造情侶感穿搭不是夢

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供

「頑童MJ116」瘦子E.SO單飛不解散後，事業一飛沖天，如今更要進軍大銀幕，首挑大樑主演電影《速命道》。自單飛發行個人專輯後，瘦子事業運大開，不僅手握8代言，推估吸金近千萬元，並將開個人小巨蛋演唱會；近期忙著新專輯的他，還要投入首部電影的拍攝。

除了事業亨通之外，瘦子的感情世界也是媒體與粉絲關注焦點，他還曾因為私下與女友約會遭到偷拍，怒槓媒體，可見他保護另一半的決心。總是以「台帥」形象走跳的他，有著「會行走費洛蒙」封號，所以瘦子E.SO無論做什麼都會讓女粉買單，每每現身的穿搭總是充滿男性魅力。先前還他在個人instagram帳號，貼出了裸上身帥照，分享靠著斷食快速減重，在網路上引起熱烈討論，讓人佩服他的毅力。高人氣的他也是PUMA代言人，所以品牌在推出Brand Love系列服飾及流行復刻RS-Connect潮鞋時，依舊由他來詮釋。

在PUMA曝光的帥照裡，瘦子延續過去他擅長的黑、白色系搭配，在上衣、夾克或鞋款上點綴亮色，讓整體造型有層次。瘦子身穿成套 PUMA Brand Love 運動套裝亮相，連帽外套外側及長褲外側都點綴上多樣化色彩印花，以鏤空線條及實心圖樣方式來增添時尚感。內搭純白Brand Love短袖T恤，透過胸前雙層跳豹Logo營造前衛錯視感。不同於過去耍帥風格，這系列形象大片，難得見到瘦子展現溫柔眼神，因此被粉絲認為根本是「女友視角」。同時值得一提的是，這系列服飾還推出了女款設計，因此想跟瘦子穿情侶裝的女粉，可別錯過。

瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋PUMA Brand Love系列服飾及流行復刻RS-Connect潮鞋。圖／PUMA提供
瘦子詮釋PUMA Brand Love系列服飾及流行復刻RS-Connect潮鞋。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
瘦子詮釋Brand Love短袖T恤980元、連帽外套2,080元、束口長褲1,880元、RS Connect Bubble鞋3,980元。圖／PUMA提供
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