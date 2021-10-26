瘦子E.SO「女友視角」帥照曝光 打造情侶感穿搭不是夢

「頑童MJ116」瘦子E.SO單飛不解散後，事業一飛沖天，如今更要進軍大銀幕，首挑大樑主演電影《速命道》。自單飛發行個人專輯後，瘦子事業運大開，不僅手握8代言，推估吸金近千萬元，並將開個人小巨蛋演唱會；近期忙著新專輯的他，還要投入首部電影的拍攝。

除了事業亨通之外，瘦子的感情世界也是媒體與粉絲關注焦點，他還曾因為私下與女友約會遭到偷拍，怒槓媒體，可見他保護另一半的決心。總是以「台帥」形象走跳的他，有著「會行走費洛蒙」封號，所以瘦子E.SO無論做什麼都會讓女粉買單，每每現身的穿搭總是充滿男性魅力。先前還他在個人instagram帳號，貼出了裸上身帥照，分享靠著斷食快速減重，在網路上引起熱烈討論，讓人佩服他的毅力。高人氣的他也是PUMA代言人，所以品牌在推出Brand Love系列服飾及流行復刻RS-Connect潮鞋時，依舊由他來詮釋。