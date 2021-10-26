瘦子E.SO「女友視角」帥照曝光 打造情侶感穿搭不是夢
「頑童MJ116」瘦子E.SO單飛不解散後，事業一飛沖天，如今更要進軍大銀幕，首挑大樑主演電影《速命道》。自單飛發行個人專輯後，瘦子事業運大開，不僅手握8代言，推估吸金近千萬元，並將開個人小巨蛋演唱會；近期忙著新專輯的他，還要投入首部電影的拍攝。
除了事業亨通之外，瘦子的感情世界也是媒體與粉絲關注焦點，他還曾因為私下與女友約會遭到偷拍，怒槓媒體，可見他保護另一半的決心。總是以「台帥」形象走跳的他，有著「會行走費洛蒙」封號，所以瘦子E.SO無論做什麼都會讓女粉買單，每每現身的穿搭總是充滿男性魅力。先前還他在個人instagram帳號，貼出了裸上身帥照，分享靠著斷食快速減重，在網路上引起熱烈討論，讓人佩服他的毅力。高人氣的他也是PUMA代言人，所以品牌在推出Brand Love系列服飾及流行復刻RS-Connect潮鞋時，依舊由他來詮釋。
在PUMA曝光的帥照裡，瘦子延續過去他擅長的黑、白色系搭配，在上衣、夾克或鞋款上點綴亮色，讓整體造型有層次。瘦子身穿成套 PUMA Brand Love 運動套裝亮相，連帽外套外側及長褲外側都點綴上多樣化色彩印花，以鏤空線條及實心圖樣方式來增添時尚感。內搭純白Brand Love短袖T恤，透過胸前雙層跳豹Logo營造前衛錯視感。不同於過去耍帥風格，這系列形象大片，難得見到瘦子展現溫柔眼神，因此被粉絲認為根本是「女友視角」。同時值得一提的是，這系列服飾還推出了女款設計，因此想跟瘦子穿情侶裝的女粉，可別錯過。
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