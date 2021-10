丘香x也趣畫廊x范揚宗 舌尖與肌膚的雙重夏滋味

雖然時序已邁入秋季,但夏日的明亮、清爽、活力,總能以不同的形式在生活中覓得。清酒吧「丘香」近日與「也趣藝廊(AKI Gallery)」、及藝廊旗下的藝術家范揚宗合作,推出兩人份調飲組合「夏日包裹(pick up your summer)」,透過螢光綠色包裝與討喜設計,找回夏日的艷陽聯想。

藝術家范揚宗自2013年起開始將泳池風景的描繪納入畫作主題,一路以來包含《公共泳池》(2014)、《PM6.30》(2017)、《池邊植物》(2018),以及《閃閃發亮的氣泡2》、《陽光男孩》,可從風景、心理投射等多重角度欣賞畫作,並在筆下定格了一個陽光普照、炎熱與清涼並存的夢幻午後。

本次三方合作的「夏日包裹」組合,將包含一款兩人份的調飲,以及兩份手工皂。其中調飲是以清酒入調酒,名為「找回夏天(Bring the Summer Back)」,並帶有椰子、果醋沙拉、柑橘的風味,並推薦與海鮮如貝類、蝦子一同食用,同時蔚藍的顏色則一如泳池畔的夢幻透明。雙份的手工皂則帶有棕櫚柑橘、薄荷酪梨的氣息,讓人像是重回南國海灘的棕櫚葉下,或小歇、或任陽光拂過臉龐。

紙盒包裝除了以搶眼的螢光綠色裝飾,並印有Wash your hands、Made with Love等文案,正面則有游泳圈、救生員專用高腳椅和泳褲等圖案。目前僅在丘香販售,每份為1,280元,詳情則可店洽或於丘香臉書或instagram粉絲專頁詢問。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康