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丘香x也趣畫廊x范揚宗 舌尖與肌膚的雙重夏滋味

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
特殊的「夏日包裹」，包含一瓶兩人份的夏日調飲，與兩份手工皂。圖／丘香提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
特殊的「夏日包裹」，包含一瓶兩人份的夏日調飲，與兩份手工皂。圖／丘香提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雖然時序已邁入秋季，但夏日的明亮、清爽、活力，總能以不同的形式在生活中覓得。清酒吧「丘香」近日與「也趣藝廊（AKI Gallery）」、及藝廊旗下的藝術家范揚宗合作，推出兩人份調飲組合「夏日包裹（pick up your summer）」，透過螢光綠色包裝與討喜設計，找回夏日的艷陽聯想。

藝術家范揚宗自2013年起開始將泳池風景的描繪納入畫作主題，一路以來包含《公共泳池》（2014）、《PM6.30》（2017）、《池邊植物》（2018），以及《閃閃發亮的氣泡2》、《陽光男孩》，可從風景、心理投射等多重角度欣賞畫作，並在筆下定格了一個陽光普照、炎熱與清涼並存的夢幻午後。

本次三方合作的「夏日包裹」組合，將包含一款兩人份的調飲，以及兩份手工皂。其中調飲是以清酒入調酒，名為「找回夏天（Bring the Summer Back）」，並帶有椰子、果醋沙拉、柑橘的風味，並推薦與海鮮如貝類、蝦子一同食用，同時蔚藍的顏色則一如泳池畔的夢幻透明。雙份的手工皂則帶有棕櫚柑橘、薄荷酪梨的氣息，讓人像是重回南國海灘的棕櫚葉下，或小歇、或任陽光拂過臉龐。

紙盒包裝除了以搶眼的螢光綠色裝飾，並印有Wash your hands、Made with Love等文案，正面則有游泳圈、救生員專用高腳椅和泳褲等圖案。目前僅在丘香販售，每份為1,280元，詳情則可店洽或於丘香臉書或instagram粉絲專頁詢問。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

清酒吧「丘香」近日與「也趣藝廊（AKI Gallery）」、及藝廊旗下的藝術家范揚宗合作帶來「夏日包裹（pick up your summer ）」。圖／丘香提供
清酒吧「丘香」近日與「也趣藝廊（AKI Gallery）」、及藝廊旗下的藝術家范揚宗合作帶來「夏日包裹（pick up your summer ）」。圖／丘香提供
帶有棕櫚柑橘、薄荷酪梨氣息的手工皂，外包裝則會有范揚宗的泳池繪畫圖案。圖／丘香提供
帶有棕櫚柑橘、薄荷酪梨氣息的手工皂，外包裝則會有范揚宗的泳池繪畫圖案。圖／丘香提供
紙盒側邊並印有Wash your hands、Made with Love等文案，討喜可愛。圖／丘香提供。
紙盒側邊並印有Wash your hands、Made with Love等文案，討喜可愛。圖／丘香提供。

藝術家 酒駕 柑橘

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