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好久不見！林宥嘉一身可愛滑雪裝 逛PRADA期間限定店

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
林宥嘉在Prada Chalet期間限定店玩得很開心。記者吳致碩／攝影
林宥嘉在Prada Chalet期間限定店玩得很開心。記者吳致碩／攝影

隨著秋冬的腳步到來，新一季帶著滿滿暖意的服飾也都輪番上市。義大利時尚品牌PRADA近日在Bellavita寶麗廣場1樓中庭開設全新Prada Chalet期間限定店，以特選精緻古木建造超可愛的度假感高山滑雪屋，店內陳列品牌專為這個冬季所設計的獨特服飾和配飾系列，從毛衣、羽絨背心、雪靴等一應俱全。發布會上，也特別邀請林宥嘉、Julia吳卓源擔任來賓，展示充滿冬季戶外時尚運動風的造型。

前一天就搶先來逛店的林宥嘉，這次算是自疫情升級後的首次公開活動，現場也吸引了忠實粉絲來追星。他的造型令人聯想到滑雪運動，曾有滑雪經驗的他自嘲不是專家，「但我後來有去學滑板，不曉得之後滑雪的技術會不會因此變好？」他特別對這間限定店使用的永續建材概念印象深刻：「我是會認真做垃圾分類的人，有注意到他們店上很多Re-Nylon的商品，愛護地球這個觀念的確是很重要的。」而因為最近天氣變冷了，他也看中了一雙秋冬的毛毛拖鞋。

之前Julia曾經在IG上翻唱林宥嘉的《兜圈》，這次兩人同台工作也忍不住在後台合唱起來。「其實我之前就有聽她的歌，剛剛在休息室小瞄了一下歌詞，挑了最有把握的一段就大聲唱出來。」林宥嘉說。Julia對此也感到很驚喜：「我聽到他本人在現場唱我的歌，我當然馬上就合音上去。如果之後他有需要，我隨時都準備好幫他寫歌。」她也在店內看中一款寵物專用包，覺得很適合用來帶家裡的小臘腸狗出門。

這次Prada Chalet期間限定店的靈感源於高海拔山間小屋，木屋使用了在義大利阿爾卑斯山保存了數十年的古老實木製作而成。其中的結構和所有元素如空間中的門與窗，都是完全可拆卸和可重複使用的，充分發揮永續精神。紅色的窗戶還有小愛心鏤空設計，非常可愛，讓林宥嘉也忍不住在這個空間中拍攝了很多俏皮的照片。而店內陳列販售的品項，以奢華高性能材質打造的全新服飾系列為主，如喀什米爾羊絨帽飾、圍巾、Re-Nylon和Re-Nylon Piuma絎縫夾克、背心洋裝，以及羔羊毛手提包、雪地護目鏡等等，另外像是與與Faction合作的雙板滑雪板、單板滑雪板及滑雪頭盔和寵物毛衣、喀什米爾羊絨髮箍等，都是限定店獨家商品。而休閒類的遊戲像是麻將、撲克牌等，也都有販售。

Prada Chalet期間限定店

日期: 10月22日至11月14日

地點: 台北Bellavita寶麗廣場1樓中庭

地址: 台北市信義區松仁路28號

Monolith皮革尼龍多功能短靴，52,000元。圖／PRADA提供
Monolith皮革尼龍多功能短靴，52,000元。圖／PRADA提供
義大利時尚品牌PRADA近日在Bellavita寶麗廣場1樓中庭開設全新Prada Chalet期間限定店，特別邀請林宥嘉、Julia吳卓源展示充滿冬季戶外時尚運動風的造型。記者吳致碩／攝影
義大利時尚品牌PRADA近日在Bellavita寶麗廣場1樓中庭開設全新Prada Chalet期間限定店，特別邀請林宥嘉、Julia吳卓源展示充滿冬季戶外時尚運動風的造型。記者吳致碩／攝影
義大利時尚品牌PRADA近日在Bellavita寶麗廣場1樓中庭開設全新Prada Chalet期間限定店，特別邀請林宥嘉、Julia吳卓源展示充滿冬季戶外時尚運動風的造型。記者吳致碩／攝影
義大利時尚品牌PRADA近日在Bellavita寶麗廣場1樓中庭開設全新Prada Chalet期間限定店，特別邀請林宥嘉、Julia吳卓源展示充滿冬季戶外時尚運動風的造型。記者吳致碩／攝影
吳卓源穿PRADA短版雙面科技羅紋外套55,000元，Tech Rec尼龍高領上衣38,500元，雙面科技羅紋長褲43,000元，鋪棉尼龍短靴39,000元，羔羊毛手提肩背包74,000元。記者吳致碩／攝影
吳卓源穿PRADA短版雙面科技羅紋外套55,000元，Tech Rec尼龍高領上衣38,500元，雙面科技羅紋長褲43,000元，鋪棉尼龍短靴39,000元，羔羊毛手提肩背包74,000元。記者吳致碩／攝影
Prada Chalet期間限定店獨家商品-羔羊毛手提肩背包，74,000元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-羔羊毛手提肩背包，74,000元。圖／PRADA提供
雪地護目鏡，14,500Prada Chalet期間限定店獨家商品-寵物喀什米爾羊絨毛衣，17,000元。圖／PRADA提供
雪地護目鏡，14,500Prada Chalet期間限定店獨家商品-寵物喀什米爾羊絨毛衣，17,000元。圖／PRADA提供
紅色的窗戶還有小愛心鏤空設計，非常可愛，讓林宥嘉也忍不住在這個空間中拍攝了很多俏皮的照片。記者吳致碩／攝影
紅色的窗戶還有小愛心鏤空設計，非常可愛，讓林宥嘉也忍不住在這個空間中拍攝了很多俏皮的照片。記者吳致碩／攝影
Prada Chalet期間限定店獨家商品-喀什米爾羊絨髮箍，19,000元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-喀什米爾羊絨髮箍，19,000元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-寵物喀什米爾羊絨毛衣，17,000元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-寵物喀什米爾羊絨毛衣，17,000元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-針織連帽脖圍，34,000元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-針織連帽脖圍，34,000元。圖／PRADA提供
義大利時尚品牌PRADA近日在Bellavita寶麗廣場1樓中庭開設全新Prada Chalet期間限定店，特別邀請林宥嘉、Julia吳卓源展示充滿冬季戶外時尚運動風的造型。記者吳致碩／攝影
義大利時尚品牌PRADA近日在Bellavita寶麗廣場1樓中庭開設全新Prada Chalet期間限定店，特別邀請林宥嘉、Julia吳卓源展示充滿冬季戶外時尚運動風的造型。記者吳致碩／攝影
林宥嘉穿PRADA機能滑雪吊帶長褲80,000元，經典標誌毛衣89,000元，Monolith皮革尼龍拼接皮鞋34,500元，再生尼龍肩背包50,000元，再生尼龍羊毛毛帽18,000元。記者吳致碩／攝影
林宥嘉穿PRADA機能滑雪吊帶長褲80,000元，經典標誌毛衣89,000元，Monolith皮革尼龍拼接皮鞋34,500元，再生尼龍肩背包50,000元，再生尼龍羊毛毛帽18,000元。記者吳致碩／攝影
林宥嘉在Prada Chalet期間限定店玩得很開心。記者吳致碩／攝影
林宥嘉在Prada Chalet期間限定店玩得很開心。記者吳致碩／攝影
Prada Chalet期間限定店獨家商品-針織連帽脖圍，34,000元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-針織連帽脖圍，34,000元。圖／PRADA提供
羊絨再生尼龍長襯衫，12萬5,000元。圖／PRADA提供
羊絨再生尼龍長襯衫，12萬5,000元。圖／PRADA提供
Monolith皮革尼龍多功能短靴，52,000元。圖／PRADA提供
Monolith皮革尼龍多功能短靴，52,000元。圖／PRADA提供
紅色的窗戶還有小愛心鏤空設計，非常可愛，讓林宥嘉也忍不住在這個空間中拍攝了很多俏皮的照片。記者吳致碩／攝影
紅色的窗戶還有小愛心鏤空設計，非常可愛，讓林宥嘉也忍不住在這個空間中拍攝了很多俏皮的照片。記者吳致碩／攝影
林宥嘉穿PRADA機能滑雪吊帶長褲80,000元，經典標誌毛衣89,000元，Monolith皮革尼龍拼接皮鞋34,500元，再生尼龍肩背包50,000元，再生尼龍羊毛毛帽18,000元。記者吳致碩／攝影
林宥嘉穿PRADA機能滑雪吊帶長褲80,000元，經典標誌毛衣89,000元，Monolith皮革尼龍拼接皮鞋34,500元，再生尼龍肩背包50,000元，再生尼龍羊毛毛帽18,000元。記者吳致碩／攝影
紅色的窗戶還有小愛心鏤空設計，非常可愛，讓林宥嘉也忍不住在這個空間中拍攝了很多俏皮的照片。記者吳致碩／攝影
紅色的窗戶還有小愛心鏤空設計，非常可愛，讓林宥嘉也忍不住在這個空間中拍攝了很多俏皮的照片。記者吳致碩／攝影
Prada Chalet期間限定店獨家商品-羔羊毛手提包，96,000元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-羔羊毛手提包，96,000元。圖／PRADA提供
紅色的窗戶還有小愛心鏤空設計，非常可愛，讓林宥嘉也忍不住在這個空間中拍攝了很多俏皮的照片。記者吳致碩／攝影
紅色的窗戶還有小愛心鏤空設計，非常可愛，讓林宥嘉也忍不住在這個空間中拍攝了很多俏皮的照片。記者吳致碩／攝影
皮革穆勒鞋，30,000元。圖／PRADA提供
皮革穆勒鞋，30,000元。圖／PRADA提供
羊絨穆勒鞋，36,500元。圖／PRADA提供
羊絨穆勒鞋，36,500元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-Linea Rossa Prodigy 3.0 滑雪雙版（與Faction合作），12萬元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-Linea Rossa Prodigy 3.0 滑雪雙版（與Faction合作），12萬元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-再生尼龍華達呢雪靴，50,000元。圖／PRADA提供
Prada Chalet期間限定店獨家商品-再生尼龍華達呢雪靴，50,000元。圖／PRADA提供

義大利 寵物 林宥嘉 PRADA

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