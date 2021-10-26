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迎接雙11「搜客經濟」！LINE購物搜尋、比價功能再優化

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
LINE購物發表「搜尋比價趨勢洞察」，運用大數據分析深入探索消費者的指下商機。圖／LINE購物提供
LINE購物發表「搜尋比價趨勢洞察」，運用大數據分析深入探索消費者的指下商機。圖／LINE購物提供

自疫情爆發開始，養成消費者線上購物的習慣，即使近日疫情日趨緩和，線上購物依舊是主流購物管道。根據LINE購物觀察，相較三級警戒前，民眾搜尋次數成長超過4成，營業額更創造近一倍成長，「搜尋比價」已經深化為消費者網購前的常態。

LINE購物發表今年下半年最新數據統計，透過LINE購物平台搜尋比價的用戶，後續下單的轉換率高達20%，代表每5個人中就有1人完成結帳，LINE購物將此族群定義為「搜客」。適逢一年一度電商雙11大檔來臨，為搶「搜客經濟」，LINE購物除了優化多項搜尋功能外，更祭出LINE POINTS回饋超過 1億點的優惠好康活動。

LINE購物自2018年上線至今已邁入第4年，資策會產業情報研究所去年統計資料指出，LINE購物為台灣網購族群第二大的購物途徑，顯示以導購回饋為核心的服務廣受用戶青睞，「搜尋、比價」堪稱是時下最新網購顯學。

今年LINE購物平台上平均搜尋量年成長超過4成，每位用戶下單結帳前平均歷經多達6次搜尋，時常進行搜尋比價的用戶消費貢獻度為其他用戶平均兩倍以上，月均搜尋超過15次的用戶貢獻將近一半的搜尋營業額，可見這群電商「搜客VIP」不僅具備高含金量，更是驅動銷售成長的關鍵。此外，在LINE購物進行搜尋的用戶，有7成以「品牌、商店名稱」為搜尋關鍵字，其他3成的用戶直接搜尋商品名稱，顯示品牌形象與熟悉程度為消費者網購的重要考量。

依據LINE購物觀察，15至19歲的消費者在預算相對有限的情況下，往往花費較多的時間搜尋商品及比價；30至34歲的消費者雖然搜尋次數低，但平均客單價是各年齡層中最高，普遍對於單價較高的商品有更高的接受度；35至39歲的消費者通常預算充足、購物意願高，整體消費貢獻最可觀。此外，女性用戶在搜尋比價後，結帳訂單數高於男性2倍，男性用戶的結帳總金額則高於女性2倍。

LINE購物在今年雙11前夕優化多項比價與搜尋功能，從LINE購物App或錢包頁面登入皆可查詢，展示的資訊更加入LINE POINTS點數回饋加碼及點數紅包的優惠疊加；除了已經被用戶加入購物車的商品之外，也納入推薦瀏覽過、搜尋過與喜愛商店的降價商品；搜尋商品後，點擊「再創低價」即可搜尋到當下正是歷史新低價格的商品；雙11活動期間，LINE購物從近期熱搜數據、雙11檔期購物搜尋趨勢等資訊，精選提供百大熱門商品選單。

雙11購物節即將開跑，LINE購物將於11月1日至11月12日推出「先LINE購物．再購物—掀低價」強檔活動，一連12天推出驚喜「低價」限定優惠活動，不只LINE POINTS回饋超過1億點，天天登入App簽到還有機會獲得最新iPhone 13。LINE電商旗下的LINE購物直播商務、LINE口袋商店、LINE禮物與LINE旅遊等服務也一同加入雙11大戰，提供超值優惠。

「搜客」成為電商市場最具消費潛力的族群，搜尋比價次數愈多、所帶來的消費貢獻也愈高。圖／LINE購物提供
「搜客」成為電商市場最具消費潛力的族群，搜尋比價次數愈多、所帶來的消費貢獻也愈高。圖／LINE購物提供
根據LINE購物觀察，「品牌及商店名稱」仍為消費者的重要考量；「搜客」呈現明顯的年齡與性別差異，擁有各自不同的網購行為特性。圖／LINE購物提供
根據LINE購物觀察，「品牌及商店名稱」仍為消費者的重要考量；「搜客」呈現明顯的年齡與性別差異，擁有各自不同的網購行為特性。圖／LINE購物提供

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