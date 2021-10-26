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北投溫泉博物館23歲生日 浴池展出「巨大刨冰」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
《山丘下的北投盛會》特展。圖／文化局提供
《山丘下的北投盛會》特展。圖／文化局提供

北溫館23週年館慶以「來溫叨」為主題，於10月30日至11月14日規劃為期三周精彩的藝文饗宴，其中《山丘下的北投盛會》特展將大浴池化為大型冰菓室，展出三座充滿懷舊風味的巨大刨冰，有自動車、人力車、舞踊及蘇打水相當可愛。北投溫泉館表示，館慶期間密切關注「北投溫泉博物館」FACEBOOK粉絲專頁並參加活動，就有機會獲得館慶限定精美好禮、限量溫泉湯屋券等好禮。

文化局表示，今年為期三周的館慶系列活動，分為「湯樂園」、「湯療癒」及「湯祈福」三大主題，推出三條溫泉主題走讀路線，涵蓋北投公園、地熱谷、普濟寺湯守觀音等北投的歷史人文、娛樂、自然地景及古蹟，搭配「北投家徽」精美集章摺頁，讓民眾透過走讀，深入認識北投。

文化局表示，另將展出《山丘下的北投盛會》特展，將大浴池化為大型冰菓室，展出三座充滿懷舊風味的巨大刨冰，並將巨大刨冰入浴池，分別代表「北投好行」、「北投好玩」、「北投好料」的北投風景，色彩繽紛的刨冰雕塑有自動車、人力車、舞踊及蘇打水等可愛裝飾，呈現北投百年前最進步的交通建設、新興娛樂活動及多元的飲食料理。

文化局表示，疫情期間民眾無法出國，因此特別與日本東京88年老字號澡堂小杉湯合作交流。在北投溫泉博物館展出「錢湯聚」台日公共浴場展，讓民眾認識歷史悠久的「錢湯」(Sentō，意為澡堂)文化，包含公共浴場的藝術創作及歷史文化意義，更透過日本錢湯協會第一位提名的官方「錢湯大使」Stephanie Crohin引路，帶領大家一起共聚「錢湯」，探訪公共澡堂的文化魅力。

文化局表示，館慶期間，更與在地餐飲業者合作，推出館慶限定餐點，並與在地溫泉業者合作，推出溫泉泡湯優惠。另外，民眾只要參加溫博館FACEBOOK抽獎活動，就有機會將館慶限定生日好禮帶回家，獎品包含限量溫泉湯屋券、愛趣味溫泉湯碗等。

《山丘下的北投盛會》特展將大浴池化為大型冰菓室，展出三座充滿懷舊風味的巨大刨冰，並將巨大刨冰入浴池，分別代表「北投好行」、「北投好玩」、「北投好料」的北投風景。圖／文化局提供
《山丘下的北投盛會》特展將大浴池化為大型冰菓室，展出三座充滿懷舊風味的巨大刨冰，並將巨大刨冰入浴池，分別代表「北投好行」、「北投好玩」、「北投好料」的北投風景。圖／文化局提供

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