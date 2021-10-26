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動力火車挺CITIZEN「日本，藍」 不只秀新表還高歌金曲

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
樂團動力火車成員顏志琳（左）、尤秋興站台CITIZEN新表上市活動。圖／CITIZEN提供
樂團動力火車成員顏志琳（左）、尤秋興站台CITIZEN新表上市活動。圖／CITIZEN提供

在今年金鐘獎頒獎典禮上，台灣最資深的雙人男子樂團動力火車一口氣連唱10首主題曲，讓觀眾們都驚豔！而樂團成員的尤秋興、顏志琳也不斷突破自我，把首次腕表活動獻給CITIZEN，擔綱模特兒示範全新「日本，藍」系列表款。

出席腕表活動，顏志琳自招是一個不守時的人，但自從結婚之後就變了，他笑說「我現在會準時，是為了要接小孩」。聽到這話的尤秋興，馬上就在一旁接著開玩笑說「所以現在換我都遲到了，因為要報復」，展現絕佳默契。兩人都透露即使是疫情緊繃時期，都依舊維持運動習慣，所以在配戴表款時，尤秋興最在意的就是防水功能，他說「不想要因為下雨或是要游泳，需要把手表脫下來」，同時最好還要有雙時區或是世界時區顯示功能。顏志琳則表示「手表只要外型帥，就會想買！」而熱愛潛水的他，同樣看重防水功能，以及喜歡大表面的設計。動力火車不只分享對腕表看法，還在活動現場高歌代表作呼應「日本，藍」，讓全場都沸騰。

CITIZEN透過「未來碎片」的概念，來傳遞擁抱希望的精神，並加入各種層次的藍於光動能和xC女表上，組成了 「日本，藍」系列腕表。像是CC4030-58L表款，就分別由深淺藍色印製出表盤，並在6點鐘方向加入白蝶貝材質的小秒盤。搭配高皆GPS衛星對時機芯，還通過JIS1認證的抗磁。表殼與表鍊皆為超級鈦製成，重量僅87克，配戴起來沒有負擔。而CB1120-68L腕表的則可見清晰的立體幾何圖案，會隨視角的不同而讓樣貌變化。系列中唯一的ES9460-53N女表，則利用漸層藍當作表盤配置，加上鑽石點綴，凸顯俐落又不失女性化的元素。

CITIZEN光動能BL5590-55L萬年曆腕表，精鋼表殼、表鍊，約17,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能BL5590-55L萬年曆腕表，精鋼表殼、表鍊，約17,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能電波對時ES9460-53N女表，鈦金屬表殼、表鍊，約35,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能電波對時ES9460-53N女表，鈦金屬表殼、表鍊，約35,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能電波對時AT9098-51L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約47,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能電波對時AT9098-51L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約47,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能GPS衛星對時CC4030-58L表款，鈦金屬表殼、表鍊，約84,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能GPS衛星對時CC4030-58L表款，鈦金屬表殼、表鍊，約84,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能電波對時CB1120-68L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約24,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能電波對時CB1120-68L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約24,900元。圖／CITIZEN提供

腕表 日本 樂團

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