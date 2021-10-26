藏壽司推13款「三麗鷗扭蛋」！40公分Kitty抱枕帶回家

喜歡Hello Kitty、美樂蒂嗎？來自日本的迴轉壽司「藏壽司」自11月1日起，於全台店舖推出「三麗鷗家族」系列週邊，包括有HELLO KITTY、雙星仙子、美樂蒂等13款期間限定的造型扭蛋，還可搭配集點活動，將40公分高的HELLO KITTY絨毛抱枕、手提袋、絨毛杯套帶回家！

自11月1日至1月2日期間，藏壽司攜手三麗鷗家族推出聯名合作扭蛋，共計有4款軟膠磁鐵、4款壓克力吊飾、5款立體公仔。其中立體公仔包括有枕著鮭魚卵軍艦壽司和抱著鯛魚燒的HELLO KITTY、捧著炙燒鮭魚壽司的雙星仙子，還有躺在鮭魚壽司上的美樂蒂等造型，特別獎則是讓HELLO KITTY玉子燒壽司放入「鮮度君」保護的「HELLO KITTY鮮度君限定公仔」，適合粉絲把握機會蒐集。

除了扭蛋活動之外，藏壽司也加碼滿額集點活動。11月1日起，消費滿300元即可獲得1點，集滿10點可以兌換實用的「HELLO KITTY絨毛杯套」；集滿14點則可兌換充滿粉紅少女心的「美樂蒂手提袋」；集滿18點還能獲得藏壽司限定、高達40公分的「HELLO KITTY造型絨毛大抱枕」帶回家。