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萬聖節搗蛋有理！萊爾富推「獵奇零食」3件7.7折優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
看好萬聖節搞怪熱潮，萊爾富推出「萬聖節休閒群聚」活動，眾多指定商品11月2日前祭出任2件8折、3件7.7折優惠。圖／萊爾富提供
看好萬聖節搞怪熱潮，萊爾富推出「萬聖節休閒群聚」活動，眾多指定商品11月2日前祭出任2件8折、3件7.7折優惠。圖／萊爾富提供

可肆意搞怪的萬聖節即將到來，各通路紛紛推出節慶相關商品，根據萊爾富觀察，近年國人慶祝萬聖節的風氣逐漸增長，加上天氣轉涼，連帶帶動巧克力、糖果等商品的銷售較前一個月成長逾2成，糖果類中又以軟糖最受歡迎。看好搞怪熱潮，萊爾富即日起推出「萬聖節休閒群聚」活動，囊括糖果、巧克力、零食等多達50款品項，除了蒐羅多款獵奇零食、糖果新品之外，各種新奇繽紛的萬聖節限定包裝更是儀式感爆棚，11月2日前購買指定品項還可享任選2件8折、3件7.7折優惠。

萊爾富今年蒐羅多款獵奇零食，像是「鬼手糖果袋」討糖更添氣氛且吸睛度十足，有南瓜、骷髏等2款造型提袋，並附一包星星造型棉花糖，既好玩又實用，每款售價199元；另一款「味覺糖普超萬聖節軟糖，每包都有機會隨機吃到隱藏版的辣味軟糖，在派對中整人互動效果最佳，售價99元；獨家推出的「正義聯盟葡萄風味Q軟糖」軟糖微甜不膩，可嘗到濃郁的葡萄果汁味，造型滑蓋的鐵盒也具收藏價值，每盒售價69元，共有超人、神力女超人、蝙蝠俠等3款。

可愛的搞怪節慶，除了造型妝扮之外，糖果、巧克力等也是萬聖節重要商品之一，萊爾富引進多款萬聖節造型限定包裝商品，營造滿滿儀式感，像是「萬聖造型趣味巧克力」售價65元、「萬聖糖果束口袋」售價99元等；經典的浪味仙洋芋捲也推出黑化版的「浪味仙喜馬拉雅山黑鹽味」及紫色款的「浪味仙輕鹽風味」，分別搭配幽靈、鬼怪包裝，不僅餅乾放大20%，再加上吸睛色澤，搞怪又有趣，售價皆為30元。

萊爾富推出「味覺糖普超萬聖節軟糖」，內含隱藏版辣味軟糖，派對上整人互動效果佳，售價99元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「味覺糖普超萬聖節軟糖」，內含隱藏版辣味軟糖，派對上整人互動效果佳，售價99元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「萬聖造型趣味巧克力」（共2款，每包售價65元），以眼球與骷顱輪廓作包裝，驚悚又具節慶效果。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「萬聖造型趣味巧克力」（共2款，每包售價65元），以眼球與骷顱輪廓作包裝，驚悚又具節慶效果。圖／萊爾富提供
萊爾富蒐羅多款獵奇零嘴、各種新奇繽紛的萬聖節限定包裝，營造滿滿儀式感。圖／萊爾富提供
萊爾富蒐羅多款獵奇零嘴、各種新奇繽紛的萬聖節限定包裝，營造滿滿儀式感。圖／萊爾富提供
肆意搞怪的萬聖節即將登場，萊爾富推出多達50款糖果、巧克力、零食，其中不乏多種獵奇商品，好吃又好玩。圖／萊爾富提供
肆意搞怪的萬聖節即將登場，萊爾富推出多達50款糖果、巧克力、零食，其中不乏多種獵奇商品，好吃又好玩。圖／萊爾富提供
萊爾富推出鬼手糖果袋，透過鬼手討糖更添氣氛且吸睛度十足，隨附一包星星造型棉花糖，好玩又實用，每款售價199元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出鬼手糖果袋，透過鬼手討糖更添氣氛且吸睛度十足，隨附一包星星造型棉花糖，好玩又實用，每款售價199元。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家推出的「正義聯盟葡萄風味Q軟糖」，共有神力女超人、蝙蝠俠、超人等3款，每盒售價69元，軟糖微甜不膩、造型鐵盒也具收藏價值。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家推出的「正義聯盟葡萄風味Q軟糖」，共有神力女超人、蝙蝠俠、超人等3款，每盒售價69元，軟糖微甜不膩、造型鐵盒也具收藏價值。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「萬聖糖果束口袋」（共2款，每包售價99元），內含綜合莓果優格軟糖，萬聖節造型束帶也可用來收納小物。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「萬聖糖果束口袋」（共2款，每包售價99元），內含綜合莓果優格軟糖，萬聖節造型束帶也可用來收納小物。圖／萊爾富提供
即日起可在萊爾富購買萬聖節限定包裝的「浪味仙輕鹽風味」、「浪味仙喜馬拉雅山黑鹽味」，每包售價30元。圖／萊爾富提供
即日起可在萊爾富購買萬聖節限定包裝的「浪味仙輕鹽風味」、「浪味仙喜馬拉雅山黑鹽味」，每包售價30元。圖／萊爾富提供

萬聖節 巧克力 零食

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