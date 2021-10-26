萬聖節搗蛋有理！萊爾富推「獵奇零食」3件7.7折優惠

可肆意搞怪的萬聖節即將到來，各通路紛紛推出節慶相關商品，根據萊爾富觀察，近年國人慶祝萬聖節的風氣逐漸增長，加上天氣轉涼，連帶帶動巧克力、糖果等商品的銷售較前一個月成長逾2成，糖果類中又以軟糖最受歡迎。看好搞怪熱潮，萊爾富即日起推出「萬聖節休閒群聚」活動，囊括糖果、巧克力、零食等多達50款品項，除了蒐羅多款獵奇零食、糖果新品之外，各種新奇繽紛的萬聖節限定包裝更是儀式感爆棚，11月2日前購買指定品項還可享任選2件8折、3件7.7折優惠。

萊爾富今年蒐羅多款獵奇零食，像是「鬼手糖果袋」討糖更添氣氛且吸睛度十足，有南瓜、骷髏等2款造型提袋，並附一包星星造型棉花糖，既好玩又實用，每款售價199元；另一款「味覺糖普超萬聖節軟糖，每包都有機會隨機吃到隱藏版的辣味軟糖，在派對中整人互動效果最佳，售價99元；獨家推出的「正義聯盟葡萄風味Q軟糖」軟糖微甜不膩，可嘗到濃郁的葡萄果汁味，造型滑蓋的鐵盒也具收藏價值，每盒售價69元，共有超人、神力女超人、蝙蝠俠等3款。