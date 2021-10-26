10道法系經典新上菜！巴賽麗廳「洋芋魚鱗」向廚神致敬

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie上新菜，堅守法系經典與傳統，新菜色道道耗時費工，菜色不僅滋味豐厚，也極其華美。這是主廚廖偉立2020年初赴法國考察，並遍讀法國料理書籍，深耕經典的最新成果。

巴賽麗廳La Brasserie 40年來堅守著經典法菜的歷史地位，2021年新菜單，仍舊遵循人文與史地脈絡深入考究，精選出十餘道老派經典。像是美麗的佩里戈爾沙拉(Salade Périgourdine)，它是來自法國西南方多爾多涅省(Dordogne)的傳統菜，當地盛產菇類，包括有黑鑽石之稱的松露，也因而繁殖了許多鴨鵝；佩里戈爾沙拉極致表現風土特產，將鴨肉、松露碎、開心果、鴨肝、白蘭地和四粉味調成肉餡，鑲進鴨脖子裡，放至冷藏冰箱風乾隔夜後，再以鴨油低溫油封，沾以雪莉醋和核桃油調製而成的油醋醬，味覺層次更添豐富。

滋味豐厚的奶油龍蝦湯Bisque de Homard也讓人一試難忘，這道料理遵循傳統，主廚先取蝦殼烘烤後再加入白酒、香料、調味蔬菜和高湯燉煮，點綴魚子醬、鮮奶油、蝦夷蔥，最後撒上以龍蝦卵磨成的龍蝦粉增添鮮味。另一道海味料理則是來自普羅旺斯沿海的馬賽魚湯(Bouillabaisse)，廖偉立以蔬菜、番紅花、茴香酒及白酒燉煮5種新鮮海魚，最後搭配抹上蒜味番紅花醬汁(Rouille Sauce)的法國麵包，魚湯鮮美、海味香甜。

被譽為法國現代主義烹飪之父Paul Bocuse，其雋永料理不勝枚舉，繼2020年酥皮松露鴨肝牛肉澄清湯後，主廚此次以「香煎季節時魚、洋芋鱗片」向廚神致敬。受台灣漁獲限制，巴賽麗廳La Brasserie以石老魚取代法國當地所使用的紅鯔魚(red mullet)，並將洋芋刨成鱗片狀、交疊在鮮魚表面，以小火慢煎，口感外酥內軟，佐以雞肉汁取代法國小牛汁，排盤如優雅畫作。

最後，仍以美麗收尾。 全新菜單推出四款歷史典故的甜點，其中，向科學致敬的火烤冰淇淋蛋白霜（Omelette Norvégienne），透過蛋白霜隔熱原理，享用前甜點推車先點燃香橙酒，香氣瞬間撲鼻，一口挖下冰火交融，滋味美好。

巴賽麗廳La Brasserie

地址：台北市中山區民權東路二段41號