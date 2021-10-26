期間限定！台灣菸酒聯乘KFC肯德基 推出花雕紙包雞

台灣菸酒公司與KFC肯德基聯名推出「台酒花雕紙包雞」，即日起至12月6日止，於全台KFC肯德基門市暖心上市，將台酒經典的陳年甕藏花雕酒香，鎖在鮮嫩多汁的雞肉裡。活動期間持指定套餐的發票參加抽獎，還有機會將台酒花雕雞麵帶回家。

花雕酒早期為紹興舊俗娶媳用作禮物的酒品，酒罈較一般為大，酒身及封泥均繪花敷彩，有若花雕，故稱「花雕酒」。本身以米、小麥及特選麴種為原料，台酒使用改良之傳統古法釀造，於甕中陳年熟成。除了純飲酒本身的獨特風味外，花雕酒近年也廣泛作為料理酒使用，最廣為人知的產品即是「台酒花雕雞麵」，曾多次入選泡麵排行榜，熱水沖泡三分鐘就能立即享受，湯頭濃郁、肉多味鮮，加上Q彈麵條，再倒入花雕料理酒，酒香、湯頭香及麵香合而為一，展現傳統台灣味與現代速食風味的完美融合。

這次百搭的台酒花雕酒，延伸到速食業，聯手與KFC肯德基推出期間限定商品「台酒花雕紙包雞」，以南薑、甘草、薑、當歸、川芎、枸杞等熬煮成醬，加入台酒經典的陳年甕藏花雕酒增添香氣和風味層次，再加入爽口脆嫩的杏鮑菇添加口感，並採用肯德基獨家封烤技術，關鍵控溫210℃，鎖住滿滿雞汁風味。打開紙包雞，花雕酒香撲鼻，一口咬下，雞肉鮮嫩多汁，整體與花雕酒完美結合，並能感受到滿滿的食補溫潤與療癒。

即日起至全台KFC肯德基門市，即可享用「台酒花雕紙包雞」及多款限定套餐，包含XL套餐、雙人餐、雙拼餐、同樂餐及派對餐，期間限定的美味只到12月6日，千萬不要錯過。憑購買限定套餐發票至肯德基官方粉絲團留言參加抽獎，還有機會將「台酒花雕雞麵一個月份」帶回家，花雕雞雙重美味一次享受。