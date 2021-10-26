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時尚KOL莫莉靠正能量氣場 成為施華洛世奇秋冬形象大使
台灣當紅的時尚KOL莫莉Molly，繼推出聯名包與美妝代言後，本季秋冬更成為施華洛世奇（Swarovski）的形象大使！創立超過125年的施華洛世奇，去年起陸續推出由義大利著名造型師、時尚KOL Giovanna Battaglia Englebert擔任創意總監的設計，將全新品牌形象定調為結合科學與夢幻的Wonderlab。今年秋冬推出的Collection II系列，延續上一季Collection I無性別、多元配戴的理念，個性風格的設計與繽紛大膽的用色，為秋冬時尚穿搭注入鮮活的能量。
莫莉在這次的時尚大片中配戴多款Swarovski Collection I以及Collection II系列首飾，以大量堆疊的方式展現屬於個人的風格。在一組以白色為主要視覺的形象照中，她混搭了包括Millenia系列、Mesmera系列、Harmonia系列的白色透明水晶首飾，設計雋永經典的Millenia系列猶如百搭的白色T恤，與大尺寸的Mesmera系列不同切割形狀的水晶、以及Harmonia系列碩大的枕形切割水晶，營造出時尚氣息滿點的tone-on-tone同色調堆疊。
而Lucent系列多款繽紛的水晶首飾，更是成為莫莉撞色混搭的必備單品。深具普普藝術風格的Dulcis系列在保有個性的同散發甜美的氣息，而Harmonia系列的超大枕形切割彩色水晶則透過懸浮式鑲嵌為穿搭造型營造出優雅的神秘感。「保留原本精緻的風格更增添了大膽搶眼、甜美俏皮同時兼具個性時尚的設計，就是形容我啊！」莫莉說。
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