時尚KOL莫莉靠正能量氣場 成為施華洛世奇秋冬形象大使

台灣當紅的時尚KOL莫莉Molly，繼推出聯名包與美妝代言後，本季秋冬更成為施華洛世奇（Swarovski）的形象大使！創立超過125年的施華洛世奇，去年起陸續推出由義大利著名造型師、時尚KOL Giovanna Battaglia Englebert擔任創意總監的設計，將全新品牌形象定調為結合科學與夢幻的Wonderlab。今年秋冬推出的Collection II系列，延續上一季Collection I無性別、多元配戴的理念，個性風格的設計與繽紛大膽的用色，為秋冬時尚穿搭注入鮮活的能量。

莫莉在這次的時尚大片中配戴多款Swarovski Collection I以及Collection II系列首飾，以大量堆疊的方式展現屬於個人的風格。在一組以白色為主要視覺的形象照中，她混搭了包括Millenia系列、Mesmera系列、Harmonia系列的白色透明水晶首飾，設計雋永經典的Millenia系列猶如百搭的白色T恤，與大尺寸的Mesmera系列不同切割形狀的水晶、以及Harmonia系列碩大的枕形切割水晶，營造出時尚氣息滿點的tone-on-tone同色調堆疊。