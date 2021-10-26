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免費送星級辣媽醬！桃園第一間「莆田」插旗台茂

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
提供有辣椒螃蟹等星國料理的莆田，將首度進駐桃園。圖/王品提供
提供有辣椒螃蟹等星國料理的莆田，將首度進駐桃園。圖/王品提供

來自新加坡、自2015年登台的「莆田」中餐廳，將於11月5日進軍桃園台茂，開設桃園首間、全台第5間門市。為慶祝新店開幕，內用指定套餐即贈送星級手工辣媽醬；參與打卡活動，也有機會獲得星級手工辣媽醬或四人摘星套餐券。

發源自新加坡的莆田，自2016年起就已連續5年摘下米其林一星殊榮，並在2015年由王品集團引進來台，目前包括有SOGO忠孝店、竹北光明店、台中台灣大道店、高雄自由店等門市。即將開幕的桃園台茂店，共規劃114席座位，裝潢風格不同於以往的南洋風情，改採木材、混凝土及綠植物元素天然裝飾材料，營造溫馨氛圍。店內也供應有辣椒螃蟹、金絲麥片蝦、星州肉骨茶、脆皮蒜香雞等多種人氣料理，並有2～10人的摘星套餐可供選擇，平均客單600～700元。

為歡慶開幕，11月5日～11月14日於桃園台茂店內用兩人摘星套餐，贈送「星級手工辣媽醬」；11月5日～12月31日參與指定打卡活動，即贈「星級手工辣媽醬」；參與互動活動者，有機會再抽「四人摘星套餐券」。

【莆田桃園台茂店】

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓

電話：03-322-3522

金絲麥片蝦為莆田的招牌料理之一。圖/王品提供
金絲麥片蝦為莆田的招牌料理之一。圖/王品提供

桃園 套餐 新加坡

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