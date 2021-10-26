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CINDY CHAO為兒童獻愛心 絕美珊瑚耳環高價拍賣籌善款

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CINDY CHAO The Art Jewel White Label Collection高級珠寶海洋系列珊瑚耳環以30萬英鎊，近乎估價的2倍售出。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel White Label Collection高級珠寶海洋系列珊瑚耳環以30萬英鎊，近乎估價的2倍售出。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

有愛最美。為響應「Make-A- Wish」許願基金會英國分會的慈善義舉，珠寶藝術家趙心綺創立的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel，在基金會於10月11日假倫敦自然歷史博物館（The Natural History Museum）舉行的慈善拍賣晚宴上，由Make-A-Wish基金會名譽主席Batia Ofer配戴品牌珊瑚耳環促拍，以將近拍前估價2倍的30萬英鎊落槌，全數收益將用於幫助患有嚴重疾病的兒童實現心願。

CINDY CHAO為這場慈善盛宴詮釋品牌經典的珊瑚耳環，以現代主義藝術大師羅斯科（Mark Rothko）畫作最具特色的配色為創作靈感，透過藍寶石與祖母綠的色彩搭配，呈現海底世界之美。身為唯一一位被美國史密森尼、法國巴黎裝飾藝術，與英國V&A三大博物館永久典藏作品的當代華人珠寶藝術家，這款耳環最終以近30萬元英鎊落槌，是這次慈善拍賣中唯一的珠寶品項；其他拍品包括在佳士得創下紀錄的英國畫家Peter Doig、以女性畫作聞名的英國畫家Jenny Saville、當代著名雕塑家Anish Kapoor，與風靡全球的美國當代藝術家 Kaws等藝術家的作品。

「我很開心我的能力可以夠為天真的孩童實現心願而付出，但我同樣為這些患有嚴重疾病的兒童感到心疼，期望醫療在未來的數年，能有躍進式的突破，不 再有罕見疾病，亦或是重症，讓孩童能夠健康成長，Make-A- Wish 也毋需承載心疼下的喜悅，轉而為更有福祉的所在，」趙心綺說。

趙心綺自2014年開始陸續參與各種不同的慈善拍賣活動，例如與好萊塢巨星 Sarah Jessica Parker共同創作的芭蕾蝴蝶層透過慈善拍賣捐助紐約市立芭蕾舞團（New York City Ballet），並贊助愛滋病研究基金會（amfAR）、紐約大都會博物館的文物保存基金（Met Gala）等。Art of Wishes慈善募款計劃是Make-A-Wish總會與以色列分會名譽主席Batia Ofer於2017年於倫敦發起的活動，以藝術的力量作為號召，為Make-A-Wish英國分會募集善款。

珠寶藝術家Cindy Chao、V&A博物館館長Tristram Hunt與眾貴賓。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao、V&A博物館館長Tristram Hunt與眾貴賓。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）珠寶藝術家Cindy Chao、V&A博物館館長Tristram Hunt、當代藝術家畢卡索孫女 Diana Picasso。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）珠寶藝術家Cindy Chao、V&A博物館館長Tristram Hunt、當代藝術家畢卡索孫女 Diana Picasso。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Art of Wishes 2021假倫敦自然歷史博物館舉行慈善晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Art of Wishes 2021假倫敦自然歷史博物館舉行慈善晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel響應 “Make-A- Wish” 許願基金會英國分會，White Label Collection高級珠寶海洋系列珊瑚耳環以慈善拍賣的方式為弱勢孩童籌募善款。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel響應 “Make-A- Wish” 許願基金會英國分會，White Label Collection高級珠寶海洋系列珊瑚耳環以慈善拍賣的方式為弱勢孩童籌募善款。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
慈善募款全數收益將用於幫助患有嚴重疾病的兒童實現心願。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
慈善募款全數收益將用於幫助患有嚴重疾病的兒童實現心願。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
蘇富比歐洲區總裁Oliver Barker以及珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
蘇富比歐洲區總裁Oliver Barker以及珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Art of Wishes 2021慈善晚宴現場。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Art of Wishes 2021慈善晚宴現場。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）配戴海洋系列珊瑚耳環的Make-A-Wish基金會名譽主席暨倫敦慈善藝術收藏家Batia Ofer，以及珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）配戴海洋系列珊瑚耳環的Make-A-Wish基金會名譽主席暨倫敦慈善藝術收藏家Batia Ofer，以及珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

英國 藝術家 珠寶

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