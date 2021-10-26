CINDY CHAO為兒童獻愛心 絕美珊瑚耳環高價拍賣籌善款
有愛最美。為響應「Make-A- Wish」許願基金會英國分會的慈善義舉，珠寶藝術家趙心綺創立的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel，在基金會於10月11日假倫敦自然歷史博物館（The Natural History Museum）舉行的慈善拍賣晚宴上，由Make-A-Wish基金會名譽主席Batia Ofer配戴品牌珊瑚耳環促拍，以將近拍前估價2倍的30萬英鎊落槌，全數收益將用於幫助患有嚴重疾病的兒童實現心願。
CINDY CHAO為這場慈善盛宴詮釋品牌經典的珊瑚耳環，以現代主義藝術大師羅斯科（Mark Rothko）畫作最具特色的配色為創作靈感，透過藍寶石與祖母綠的色彩搭配，呈現海底世界之美。身為唯一一位被美國史密森尼、法國巴黎裝飾藝術，與英國V&A三大博物館永久典藏作品的當代華人珠寶藝術家，這款耳環最終以近30萬元英鎊落槌，是這次慈善拍賣中唯一的珠寶品項；其他拍品包括在佳士得創下紀錄的英國畫家Peter Doig、以女性畫作聞名的英國畫家Jenny Saville、當代著名雕塑家Anish Kapoor，與風靡全球的美國當代藝術家 Kaws等藝術家的作品。
「我很開心我的能力可以夠為天真的孩童實現心願而付出，但我同樣為這些患有嚴重疾病的兒童感到心疼，期望醫療在未來的數年，能有躍進式的突破，不 再有罕見疾病，亦或是重症，讓孩童能夠健康成長，Make-A- Wish 也毋需承載心疼下的喜悅，轉而為更有福祉的所在，」趙心綺說。
趙心綺自2014年開始陸續參與各種不同的慈善拍賣活動，例如與好萊塢巨星 Sarah Jessica Parker共同創作的芭蕾蝴蝶層透過慈善拍賣捐助紐約市立芭蕾舞團（New York City Ballet），並贊助愛滋病研究基金會（amfAR）、紐約大都會博物館的文物保存基金（Met Gala）等。Art of Wishes慈善募款計劃是Make-A-Wish總會與以色列分會名譽主席Batia Ofer於2017年於倫敦發起的活動，以藝術的力量作為號召，為Make-A-Wish英國分會募集善款。
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