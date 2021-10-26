CINDY CHAO為兒童獻愛心 絕美珊瑚耳環高價拍賣籌善款

有愛最美。為響應「Make-A- Wish」許願基金會英國分會的慈善義舉，珠寶藝術家趙心綺創立的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel，在基金會於10月11日假倫敦自然歷史博物館（The Natural History Museum）舉行的慈善拍賣晚宴上，由Make-A-Wish基金會名譽主席Batia Ofer配戴品牌珊瑚耳環促拍，以將近拍前估價2倍的30萬英鎊落槌，全數收益將用於幫助患有嚴重疾病的兒童實現心願。

CINDY CHAO為這場慈善盛宴詮釋品牌經典的珊瑚耳環，以現代主義藝術大師羅斯科（Mark Rothko）畫作最具特色的配色為創作靈感，透過藍寶石與祖母綠的色彩搭配，呈現海底世界之美。身為唯一一位被美國史密森尼、法國巴黎裝飾藝術，與英國V&A三大博物館永久典藏作品的當代華人珠寶藝術家，這款耳環最終以近30萬元英鎊落槌，是這次慈善拍賣中唯一的珠寶品項；其他拍品包括在佳士得創下紀錄的英國畫家Peter Doig、以女性畫作聞名的英國畫家Jenny Saville、當代著名雕塑家Anish Kapoor，與風靡全球的美國當代藝術家 Kaws等藝術家的作品。

「我很開心我的能力可以夠為天真的孩童實現心願而付出，但我同樣為這些患有嚴重疾病的兒童感到心疼，期望醫療在未來的數年，能有躍進式的突破，不 再有罕見疾病，亦或是重症，讓孩童能夠健康成長，Make-A- Wish 也毋需承載心疼下的喜悅，轉而為更有福祉的所在，」趙心綺說。