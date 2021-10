CINDY CHAO為兒童獻愛心 絕美珊瑚耳環高價拍賣籌善款

有愛最美。為響應「Make-A- Wish」許願基金會英國分會的慈善義舉,珠寶藝術家趙心綺創立的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel,在基金會於10月11日假倫敦自然歷史博物館(The Natural History Museum)舉行的慈善拍賣晚宴上,由Make-A-Wish基金會名譽主席Batia Ofer配戴品牌珊瑚耳環促拍,以將近拍前估價2倍的30萬英鎊落槌,全數收益將用於幫助患有嚴重疾病的兒童實現心願。

CINDY CHAO為這場慈善盛宴詮釋品牌經典的珊瑚耳環,以現代主義藝術大師羅斯科(Mark Rothko)畫作最具特色的配色為創作靈感,透過藍寶石與祖母綠的色彩搭配,呈現海底世界之美。身為唯一一位被美國史密森尼、法國巴黎裝飾藝術,與英國V&A三大博物館永久典藏作品的當代華人珠寶藝術家,這款耳環最終以近30萬元英鎊落槌,是這次慈善拍賣中唯一的珠寶品項;其他拍品包括在佳士得創下紀錄的英國畫家Peter Doig、以女性畫作聞名的英國畫家Jenny Saville、當代著名雕塑家Anish Kapoor,與風靡全球的美國當代藝術家 Kaws等藝術家的作品。

「我很開心我的能力可以夠為天真的孩童實現心願而付出,但我同樣為這些患有嚴重疾病的兒童感到心疼,期望醫療在未來的數年,能有躍進式的突破,不 再有罕見疾病,亦或是重症,讓孩童能夠健康成長,Make-A- Wish 也毋需承載心疼下的喜悅,轉而為更有福祉的所在,」趙心綺說。