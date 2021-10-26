888秒焰火迎接2022年！高雄義大世界今年跨年更有看頭

高雄義大世界今天搶先全台宣布將舉辦跨年活動，今年「2022紫耀義大樂享平安」跨年焰火秀將在跨年夜施放888秒大型藝術焰火，以絕美火樹銀花點亮南台灣的夜空。這次焰火採用新工法擴大施放效果，讓視覺饗宴更盛大，充滿張力與希望，要與民眾一同許下新年心願，迎接平安、璀璨的2022年。

高雄義大世界表示，義大世界跨年焰火持續13年，已是南台灣深具代表的跨年活動，2021年，全球面疫情挑戰，衝擊生活，帶來不安，為感謝全台團結抗疫，成功控制疫情，因此，這次義大世界跨年主題，特別訂為「紫耀義大樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂。

今年焰火將在義大世界大草坪施放，共分為四大主題，包括「關懷、希望、勇氣、未來」，焰火設計首波曝光，概念強調「開闊與希望」，高空焰火將運用大草坪斜坡的地形，布署各尺寸焰火彈從多點、多角度施放，並採用全新訂製的特殊施放器材，使焰火施放以大扇形方式呈現，層層綻放立體交錯，還有如同勝利圖騰的雙V特效，色彩繽紛的令人目不暇給，打造一場近看震撼、遠看讚嘆的跨年焰火秀。