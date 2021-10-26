串連最夯65間酒吧 格蘭父子千杯計畫買一送一劵限量送

跑酒吧、喝調酒，已在近年成為最trendy的夜間社交生活。你選擇的空間、挑選的風味，不只是一次單一的消費，更是一種風雅、滋趣生活的展現。500案內所不只要你吃得好、買得好，更在10月2（六）、3（日）兩日邀請人氣名店「無向 Bar Without」進駐，由調酒顧問林冠辰與首席調酒師高永霈共同創作，帶來三款「輕盈（On Lightness）」為主題的快閃「輕」飲品。

2021-09-28 13:43