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串連最夯65間酒吧 格蘭父子千杯計畫買一送一劵限量送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭父子「千杯計畫」串連全台最夯65間酒吧，限量買一送一兌換劵正式上線。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭父子「千杯計畫」串連全台最夯65間酒吧，限量買一送一兌換劵正式上線。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭父子洋酒旗下五大烈酒品牌共同聯名，串連全台北中南65間討論度極高的酒吧，即日起發起年末「千杯計畫 Every hour is Happy Hour」期間限定活動。

消費者只要在今年年底以前，加入私藏酒窖的LINE好友，就有機會領取千杯計畫電子兌換券；成功領券後兩週內，前往合作酒吧購買指定六大品項中的酒款單杯或調酒，並出示LINE中的兌換券，即可享有「買一送一」優惠，兌換券數量有限，換完為止。

本次「千杯計畫」聯手格蘭父子旗下五大烈酒品牌，包含百富、格蘭菲迪、三隻猴子、亨利爵士琴酒、以及傑瑞水手蘭姆酒，共網羅6款熱銷烈酒產品加入。

由百富首席調酒師大衛．史都華獨創的過桶經典「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，結合傳統橡木桶和雪莉桶風味創造出具有圓潤口感；深受國際烈酒競賽青睞的「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，與被譽為威士忌界老靈魂的「格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」；大膽風趣且從不拘泥傳統喝法的「三隻猴子三重麥芽威士忌」；有如畢卡索的畫般充滿創意的「亨利爵士琴酒」；以及取自刺青與圖騰藝術靈感的濃烈熱帶島嶼烈酒「傑瑞水手蘭姆酒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，結合傳統橡木桶和雪莉桶風味創造出具有圓潤口感。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，結合傳統橡木桶和雪莉桶風味創造出具有圓潤口感。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭父子洋酒旗下五大烈酒品牌共同聯名，自即日起啟動年末「千杯計畫」。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭父子洋酒旗下五大烈酒品牌共同聯名，自即日起啟動年末「千杯計畫」。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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