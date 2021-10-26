500案內所／炎亞綸嚴選好物！「火火選物」限時快閃

《500輯》所打造的高質感實體概念店「500案內所」，除了現有的選物商品之外，將於10月30、31日，迎接炎亞綸所創辦的「火火選物」限時快閃登場，將為民眾帶來滷肉飯、手工餅乾等精選商品。

自9月10日開幕至今的「500案內所」，匯聚了體驗工作坊、藝文講座、不插電音樂表演，還有《500輯》專題封面的微型插畫展與一系列周邊商品。同時也安排一系列特色店家、小攤到場快閃，包括白水豆花、法朋、糯夫米糕、食寓、永心鳳茶等眾多品牌，每每都為民眾帶來精彩的美食體驗。

即將在10月30日、31日登場的「火火選物」，乃是炎亞綸的自創品牌，藉由選品和自產食品，與大家分享美味，並且標榜「火火選物，只選生火好物」。炎亞綸認為，在出道17年的道路上，受到非常多人的幫助，他認為善良跟感激十分重要，因此在成立品牌時，他便堅持在步上軌道後，要找機會多跟新創品牌合作，讓新創品牌有更多被大家看見的機會。在500案內所現場，火火選物將販售滷肉飯、手工餅乾、乾拌麵等商品，均是限量供應。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所周末活動

10月30、31日：快閃名店／炎亞綸自創品牌「火火選物」

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00