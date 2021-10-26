骨董級天籟來台！高登鐘表 X 積家The Sound Maker特展

能在腕表或懷表方寸之間發出音聲的報時、響鬧功能，常被認為機械製表中的複雜功能。身為頂級鐘表「大腕」的積家（Jaeger-LeCoultre），自2020年開始巡迴推出「The Sound Maker」特展，近日終於親臨台北，於高登鐘表台北老爺形象店展出，除了是台灣首場、也將是積家在台唯一以「The Sound Maker」為主軸的展覽，展品並自原廠博物館空運來台，最古老的一件歷史則可追朔至1885年。

從積家自1870年生產出第一只三問報時機械機芯以來，150年間表廠共生產超過200款大小、功能各異的機芯。從生常生活中運用的鬧鈴，以致收藏等級的自鳴表、報時功能，琳琅滿目。為了本次特展，積家更自瑞士原廠借出多款珍貴時計，包含一只1885年、三音槌三問的懷表，約1914年、搭載靜音調節器的三問懷表，一款1958年具防水與響鬧功能的Memovox腕表等骨董款，並搭配近代的超卓傳統三問大師系列萬年曆（Q5233420）與Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表（Q9038180），像是將曼妙的音響，由古老時光傳唱至今日。