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骨董級天籟來台！高登鐘表 X 積家The Sound Maker特展

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
積家超卓傳統三問大師系列萬年曆腕表，白金、三問與萬年曆功能、43毫米、全球限量30只，價格店洽。圖 / 高登鐘表提供
積家超卓傳統三問大師系列萬年曆腕表，白金、三問與萬年曆功能、43毫米、全球限量30只，價格店洽。圖 / 高登鐘表提供

能在腕表或懷表方寸之間發出音聲的報時、響鬧功能，常被認為機械製表中的複雜功能。身為頂級鐘表「大腕」的積家（Jaeger-LeCoultre），自2020年開始巡迴推出「The Sound Maker」特展，近日終於親臨台北，於高登鐘表台北老爺形象店展出，除了是台灣首場、也將是積家在台唯一以「The Sound Maker」為主軸的展覽，展品並自原廠博物館空運來台，最古老的一件歷史則可追朔至1885年。

從積家自1870年生產出第一只三問報時機械機芯以來，150年間表廠共生產超過200款大小、功能各異的機芯。從生常生活中運用的鬧鈴，以致收藏等級的自鳴表、報時功能，琳琅滿目。為了本次特展，積家更自瑞士原廠借出多款珍貴時計，包含一只1885年、三音槌三問的懷表，約1914年、搭載靜音調節器的三問懷表，一款1958年具防水與響鬧功能的Memovox腕表等骨董款，並搭配近代的超卓傳統三問大師系列萬年曆（Q5233420）與Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表（Q9038180），像是將曼妙的音響，由古老時光傳唱至今日。

同時展覽再透過智慧型手機與QR Code運用，可觀看說明並聆清脆、悅耳的報時或響鬧音聲，現場並在視覺與聽覺的雙重感受中，宛如神遊積家工坊的誕生地：汝山谷，與瑞士在美學、精神意念上同步。展出地點則為台北市中山區中山北路二段37-1號、高登鐘表台北老爺形象店，亦可電洽：02-2563-3538，時間則至11月18日（四）為止。

只要透過掃描表款旁的QR Code，即可聆聽與觀看說明，並聽見每件作品的鳴響音聲。圖 / 高登鐘表提供
只要透過掃描表款旁的QR Code，即可聆聽與觀看說明，並聽見每件作品的鳴響音聲。圖 / 高登鐘表提供
積家約1885年生產的三音錘三問懷表。圖 / 高登鐘表提供
積家約1885年生產的三音錘三問懷表。圖 / 高登鐘表提供
積家Polaris Mariner Memovox 潛水響鬧腕表，精鋼、42毫米、防水300米、響鬧功能，價格店洽。圖 / 高登鐘表提供
積家Polaris Mariner Memovox 潛水響鬧腕表，精鋼、42毫米、防水300米、響鬧功能，價格店洽。圖 / 高登鐘表提供
積家與高登鐘表合作，於高登鐘表台北老爺形象店推出The Sound Maker主題巡迴台北場。圖 / 高登鐘表提供
積家與高登鐘表合作，於高登鐘表台北老爺形象店推出The Sound Maker主題巡迴台北場。圖 / 高登鐘表提供

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