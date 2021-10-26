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穿了一整年的DIOR！安雅泰勒喬伊成品牌時尚&美妝大使

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
安雅泰勒喬伊在今年金球獎上穿的DIOR綠色禮服讓人印象深刻。圖／DIOR提供
安雅泰勒喬伊在今年金球獎上穿的DIOR綠色禮服讓人印象深刻。圖／DIOR提供

還記得在今年各大頒獎典禮、電影節等相關活動上，以《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）獲得金球獎最佳女主角的新生代演員安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）幾乎穿遍了DIOR的設計，從浪漫古典蓬裙到像「真人芭比」的蝴蝶結禮服，每次出場都美翻眾人。而現在她與DIOR正式確立合作關係，成為DIOR全球時尚與美妝品牌大使，可想而知未來大家又可以看到許多由她所詮釋的仙氣造型和廣告美照囉！

今年25歲的安雅泰勒喬伊，2015年出演Robert Eggers執導的《女巫》( The Witch ) 嶄露頭角，在2020年推出的Netflix熱門影集《后翼棄兵》中飾演天才棋士Beth Harmon而一砲而紅，這個角色更讓她勇奪多項大獎，包含金球獎、廣播影評人協會獎、美國演員工會獎，並獲得艾美獎提名。也因為精靈般的氣質和特殊美貌，讓她從此成為時尚新寵兒，無論是正式活動場合的造型或是街拍照，都能引發網友熱議。

接下來安雅也將會持續推出多個影視作品，包含由Edgar Wright執導的懸疑驚悚片《迷離夜蘇活》( Last Night in Soho )，以及明年上映的《北方人》( The Northman )、《瘋狂麥斯：憤怒道》（Mad Max: Fury Road）的前傳電影《Furiosa》等。她也將與DIOR一同傳承並實現品牌願景，並與女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri與全球彩妝創意形象總監Peter Philips攜手展現品牌之美的真諦。

在今年各大頒獎典禮、電影節等相關活動上，安雅泰勒喬伊幾乎穿遍了DIOR的設計。圖／DIOR提供
在今年各大頒獎典禮、電影節等相關活動上，安雅泰勒喬伊幾乎穿遍了DIOR的設計。圖／DIOR提供
安雅泰勒喬伊成為DIOR全球時尚與美妝品牌大使。圖／DIOR提供
安雅泰勒喬伊成為DIOR全球時尚與美妝品牌大使。圖／DIOR提供
安雅泰勒喬伊成為DIOR全球時尚與美妝品牌大使。圖／DIOR提供
安雅泰勒喬伊成為DIOR全球時尚與美妝品牌大使。圖／DIOR提供
在今年各大頒獎典禮、電影節等相關活動上，安雅泰勒喬伊幾乎穿遍了DIOR的設計。圖／DIOR提供
在今年各大頒獎典禮、電影節等相關活動上，安雅泰勒喬伊幾乎穿遍了DIOR的設計。圖／DIOR提供

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