翹臀金聯名系列來了！FENDI x SKIMS限量版11月9日上市

關於FENDI設計師Kim Jones要與金卡達夏（Kim Kardashian West）推出聯名系列的傳言在傳了一周後，終於獲得證實。繼昨晚FENDI、Kim Jones和金卡達夏在IG上發布了合作的形象照後，今日FENDI也正式宣佈此合作Capsule系列的詳細詳細品項和上市時間，讓時尚迷們可以好好做功課，期待搶購日的到來！

這次FENDI攜手金卡達夏的塑身衣品牌SKIMS推出的聯名Capsule系列，單品包含服裝、包包、鞋子和飾品配件，汲取了FENDI已故設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1979年首次提出的FENDI系列設計草圖典藏資料，主推平口無肩短上衣、普普風顏色和緊身腰帶，運用巧思設計絲絨材質以支撐貼身廓形。而精心製作的漸層中性色系列黏合皮革洋裝則是向羅馬美學致敬，帶來如雕塑般的蛻變。另外還有大膽配色的海灘裝、塑身衣，混合著FENDI x SKIMS字樣的 logo圖案則出現在雙面穿著的緊身針織衫或使用回收尼龍材質製成的運動服上。FENDI經典的包款項是Peekaboo、Baguette系列，也換上了此系列的限定飽和色。當紅的First高跟涼鞋，也有墨綠色皮草款。

關於這次的合作的緣起，Kim Jones表示：「某一天我和我的團隊圍坐在羅馬工作室裡的一張桌子旁邊，突然每個女性工作人員都不說話了，開始看著手機。我不知道發生了什麼事，原來她們在等SKIMS發佈新的系列。」於是他當下就萌生了要一起創作些什麼的念頭。「FENDI與 SKIMS雙方都有著截然不同，卻又同樣強大的文化力量。我們都共同渴望突破界限，採取不同的思維方式及挑戰傳統，我們在合作發展這個系列時，發現彼此有這麼多的共通點。」金卡達夏說。