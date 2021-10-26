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大同金馬58聯名電鍋限量開賣 珍珠白搭摩登藍超搶眼

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
大同金馬58聯名電鍋與迷你紀念電鍋組合，紀念價4,990元。圖／大同提供
大同金馬58聯名電鍋與迷你紀念電鍋組合，紀念價4,990元。圖／大同提供

陪伴台灣人走過一甲子、地位歷久不衰的經典商品大同電鍋，今年再度與國際影壇盛事金馬獎攜手推出限量款大同金馬58聯名電鍋，特別以珍珠白鍋身與金色圖騰呈現華語影壇最高盛典的榮耀，並搭配高彩度的摩登藍設計迷你紀念電鍋推出限定組合，除了做為今年金馬獎入圍者的喝采禮外，即日起同步於全台大同3C直營門市、e同購與金馬官方網站限量開賣，紀念價4,990元。

大同金馬58聯名電鍋為一大電鍋與一迷你電鍋置物盒組合，結合第58屆金馬獎主視覺色調，大電鍋鍋身以經典白色為主色，添以珍珠銀白光澤，象徵最高殿堂的典雅隆重，單側則以金色線條勾勒出金馬獎經典標誌做為榮耀勳章，為每位入圍者喝采；迷你紀念電鍋的部份則帶入高彩度的摩登藍為主色調，單側同樣有著金色線條的金馬獎標誌，在活潑不失氣度的設計下更鼓勵每位入圍者大膽開拓未來每個亮眼時刻，想要收藏的消費者可得把握機會入手。

標誌 台灣人 大同

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