大同金馬58聯名電鍋限量開賣 珍珠白搭摩登藍超搶眼

本案為新成屋的毛胚屋空間，擁有寬敞的空間配置，當初業 主便期許空間能夠擁有寬敞與舒適的氛圍，有鑑於此，設計 師特地採用了開放式的手法規劃，保留通透的空間特性，透 過木質調語彙、沉穩材質的佈展...

2021-10-26 09:51