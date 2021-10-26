跨年煙火房開搶！今年各家挑戰「最高CP值」訂房達7成
國際旅客進不來，過去年年「秒殺」的台北101跨年煙火房，今年為搶國旅客提早半個月開賣，寒舍艾麗喊出「史上最低價」，台北君悅酒店則創下「信義區最高CP值」，據了解，台北君悅訂房已達7成。
搭著五倍券及國旅券的消費熱潮，台北君悅酒店表示，今年12月31日跨年訂房較去年同期更為熱絡，9月底於酒店官網公告訂房訊息後，跨年夜至今已承接近7成住房；其中，歷年最搶手、面向台北101煙火景觀的「君悅景觀客房」(10坪/ 每晚29,800元+15.5%)、君悅行政景觀套房 (25坪/ 每晚46,800元+15.5%)，目前僅剩數間。
台北君悅也針對館內「非101煙火房型」，推出君悅客房含早餐單人9,600元+15.5%/晚，期能吸引更多中、南部民眾北上跨年，11月中旬也將接續推出「跨年住房+跨年門票」優惠，力拼跨年滿房。
台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，2022的跨年夜將是全台最具指標的活動，儘管國境未能開放，但藉由各項優惠券發放，中南部旅客跨年北上出遊的意願較往年增加；館內8間餐廳也將推出升級版跨年菜色吸客，期能結合館內煙火派對與信義區商圈周邊歡騰氛圍拉抬人潮，預估第四季總體營收可較第三季增加兩成以上。
位於台北市信義區、235間客房中有1/3面向台北101的寒舍艾麗酒店，跨年房也提前開賣，業者表示，自上周開賣至今，已接訂3成，並持續進單。「煙火景觀房」三天兩夜29,900元+15.5%起；另有「城市景觀房」三天兩夜19,900元+15.5%起。專案入住含早餐，以及跨年當晚免費入場位於酒店7樓的戶外空中花園，在炫彩音樂及暢享飲品的愉悅氛圍中，近距離欣賞台北101煙火。
不只信義區搶客，台北其他星飯店也以住房送餐飲、館內辦趴、頂樓倒數等各項跨年專案攬客；大直地區更以煙火+摩天輪雙美景為號召，像是台北萬豪、美福、大直英迪格等酒店，歲末年終派對活動特別多。
南臺灣的義大世界跨年煙火秀也是重頭戲，2022跨年煙火秀主打「888秒」，以四大主題展現「開闊與希望」。日前也釋出第一波「早早鳥」跨年住房專案，優惠至10月底。其中，義大皇家酒店雙人住宿含早餐、宴會廳跨年夜特別晚餐，三天二夜22,000元起；義大天悅飯店19,000元起。入住義大皇家酒店最搶手的煙火景觀房，每房再加價2至3千元不等。
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