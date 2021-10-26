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2種醬汁可以沾！繼光香香雞「美式炸雞桶」整桶都是腿

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
繼光香香雞推出「美式就醬沾炸雞桶」，搭配經典美式辣醬、BBQ燒烤醬，每桶329元。另有新款套餐、炸櫛瓜同步登場。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出「美式就醬沾炸雞桶」，搭配經典美式辣醬、BBQ燒烤醬，每桶329元。另有新款套餐、炸櫛瓜同步登場。圖／繼光香香雞提供

繼於今年7月推出冠軍咖哩炸雞桶之後，「繼光香香雞」再將於10月27日推出全新口味「美式就醬沾炸雞桶」，一次就能品嚐到經典美式辣醬、BBQ燒烤醬2種滋味，而且「整桶都是腿」，讓炸雞愛好者能夠大快朵頤一番。開賣首3日還可享85折優惠，現省50元。

本次推出的「美式就醬沾炸雞桶」，整桶皆選用雞腿肉部位，經醃製後再搭配美式的酥脆外皮，帶來鹹香風味。隨桶搭配的2種沾醬中，「經典美式辣醬」使用美式是拉差醬與多種辛香料調配，帶有香辣濃郁的滋味；另款「BBQ燒烤醬」則是以洋蔥、蒜末與威士忌乾燒至焦香後再以蜂蜜、黑胡椒等多種醬料熬煮而成，令人回味。同時還有隱藏版的「咖哩灑粉」，除了能勾出肉質鮮香，還有花椒尾韻，更添精彩。

「美式就醬站炸雞桶」自10月27日於全台門市販售（忠孝店、新光A8店除外），每桶329元，10月27日至29日期間，早鳥優惠價279元；使用電話預先訂購，則可享299元優惠價。除此之外，繼光香香雞也推出「兩塊炸雞＋香香炸雞」的套餐方案，每份209元，電話訂購價189元，可任選一款沾醬搭配。店內同時還推出「炸櫛瓜」，每份65元。

套餐 蜂蜜

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