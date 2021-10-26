微風六館購物狂想週年慶＋五倍券消費力爆發業績上看41.9億

微風信義、微風松高、微風南山購物狂想週年慶將在10/21(四)到11/14(日)登場，延續微風廣場，微風南京週年慶的消費強勁力道，微風信義、微風松高、及微風南山，繼續「高回饋」回應顧客外，亦加碼送你去看來自日本最新互動藝術體驗展「teamLab未來遊樂園」。

看好國人消費力型態且因應微風五倍券七倍奉還消費熱潮，「滿額雙週抽星級飯店」微風積點禮遇會員活動時間，憑當日單館單筆消費滿6,000元，即可獲得抽獎機會乙次；當日單筆消費滿12,000元，即可獲得抽獎機會兩次，以此類推。分別於11/12(五)、11/26(五)各抽出3位幸運兒獲得「大倉久和大飯店住宿券(含早餐)」，最高價值近60,000元。微風南山更加碼推出抽機車，只要在指定專櫃消費滿額就有機會把Vespa Sprint125i-getABS 烈焰緋紅機車(價值151,000元)帶回家。

好禮加碼贈-送你去看展。圖／聯合數位文創提供

微風信義、微風松高、微風南山三館鉅獻，今年四月先引進美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE專賣店有別於過往的沉穩深色調性，以明亮舒適的氛圍打造開闊的會客空間。來自法國高級珠寶Van Cleef & Arpels也將在微風信義盛大登場，經典的Vintage Alhambra系列珠寶絕對是珠寶愛好者必收清單，僅在微風獨家販售款式，珠寶控的您絕對不能錯過，同時微風南山國際精品PRADA、MIU MIU也將陸續登場。

在無法出國的情況之下，主顧客及新客對於下半年的新品、獨家商品都相當期待，各品牌秋冬商品皆陸續到貨及備足熱賣的必備經典款坐鎮，搭上此波五倍券風潮及週年慶酬賓回饋，精品業績有望持續成長。

滿額抽「大倉久和大飯店住宿券(含早餐)」，最高價值近60,000元。圖／微風提供

各館餐飲新櫃陸續登場：生活中就是要大口吃肉，微風信義燒肉勵志嚴選新鮮肉品，搭配獨家醬汁，滿口肉汁的香氣，享受燒肉的幸福時刻，一個人很可以，一群人更可以。而有米其林主廚稱號的微風超市Breeze Super南山旗艦店接續Breeze Super微風超市南山旗艦店「米其林潮流美食」週年慶接力登場，在米其林級旗艦食材領軍下，集合微風超市最受歡迎的日本麝香葡萄以及日本和牛近江牛、宮崎牛壽喜燒以及米其林餐館牛排館專用知名肉品，獨家食材日本京都男前豆腐，衫谷本舖長崎蛋糕以及西班牙國寶級鮪魚等。

週年慶期間超市商品全面九折之外，並以「鍋物大賞」系列推薦，從各式食材到調味精選出十大商品搭配組合，首度感恩回饋折扣同步76折，更有不到8折就可享受到龍蝦、干貝等頂級食材的超狂優惠「特選海鮮鍋物盛合」。給消費者在今年秋冬，暖胃又暖心。