teamLab未來遊樂園開展好評不斷！攜手MITSUI OUTLET PARK 林口推餐飲優惠

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於台北士林國立台灣科學教育館繽紛展出中。本次展出的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，展出即獲親子族群和藝術喜愛者們的熱烈推薦、口碑好評不斷，無論大人小孩皆可在這場域中找到樂趣，可謂是老少咸宜的互動藝術展。

主辦單位聯合數位文創為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手北部最大Outlet「MITSUI OUTLET PARK 林口」，期帶給大家充滿歡樂、趣味的購物時光，凡在今年12/31底前，憑展覽票根即可至設施一樓服務台兌換「消費2,000現折100抵用券」，限量1,000份兌完為止；且於11/7前至設施內「炸牛元村」、「古拉爵Grazie」、「飛機河粉」、「于記杏仁」、「J.S.FOODIES TOKYO」用餐並出示票根，更可享限定優惠福利！上述每餐飲品牌推出的優惠活動不盡相同，各家優惠活動詳情請上「udn瘋活動 最新消息」查詢。

此次來台的9大互動主題作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是在東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎的作品；另有最新升級版的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」深受大小朋友喜愛；以及培養空間意識與合作技能的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」激發你創造力的互動體驗作品，給你滿滿童趣時光。

展方表示將在遵守相關防疫規範與高標準下，提供參觀民眾良好觀展品質和內容，熱烈邀請每一位喜愛藝術展覽的民眾們利用平日時間前去台北士林科教館FUN玩teamLab未來遊樂園的共創樂趣！還可憑展覽票樂享北部最大Outlet推出的超值優惠，給你百分百的看展心情指數。

結合聲光互動夢幻藝術展「teamLab未來遊樂園」即起至11/30展覽現場票亭購票憑MITSUI OUTLET PARK 林口11月發票可享展覽活動價$350/張。優惠活動詳情請上官網「udn瘋活動 最新消息」查詢。